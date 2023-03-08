Європейські акції значно знизилися. Промислове виробництво Німеччини уповільнює падіння

Європейські фондові ринки в середу значно знизилися через яструбиний тон глави ФРС Джерома Пауелла, але сильніші, ніж очікувалося, дані з промислового виробництва Німеччини обмежили втрати.

О 03:50 за східним часом (08:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині практично не змінився, тоді як CAC 40 у Франції впав на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%.

Настрої в Європі в середу слабкі, оскільки інвестори слідують за втратами на Уолл-стріт напередодні, а еталонний індекс Dow Jones Industrial Average впав майже на 600 пунктів, або 1,7%.

Це послідувало за заявою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що кінцевий рівень відсоткових ставок, ймовірно, буде вищим, ніж передбачалося раніше, у підготовлених зауваженнях банківському комітету Сенату на початку його дводенного виступу перед Конгресом.

Пауелл також сказав, що центральний банк був готовий збільшити темпи підвищення ставок, якщо дані будуть виправдані, припускаючи підвищену ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів у березні, що більше, ніж підвищення на 25 базисних пунктів, на яке багато хто очікував.

Проте втрати в Європі були обмежені публікацією даних, що показують, що промислове виробництво в Німеччині зросло на 3,5% порівняно з попереднім місяцем у січні, відскочивши від переглянутого падіння на 2,4% у попередньому місяці.

У той час як німецькі споживачі, як і раніше, перебувають під тиском, оскільки роздрібні продажі впали на 0,3% у січні, дані з промислового виробництва вказують на те, що найбільша економіка єврозони краще, ніж очікувалося, перенесла вплив зростання цін на енергоносії.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард виступить у Женеві пізніше на сесії, а також будуть представлені переглянуті дані про валовий внутрішній продукт єврозони за четвертий квартал.

У корпоративному секторі акції Adidas впали на 1,2% після того, як німецький рітейлер спортивного одягу оголосив про плани скоротити свої дивіденди внаслідок фінансового удару, завданого гіганту спортивного одягу після припинення партнерства з репером та модельєром Ye (Каньє Вест).

Акції Legal & General впали на 1,9%, незважаючи на те, що британська група фінансових послуг збільшила свої дивіденди на 5% після того, як повідомила про зростання чистого прибутку на 12% у 2022 році.

Акції Continental зросли на 4,3% після того, як німецький постачальник шин прогнозує вищий прибуток у поточному році в міру покращення ситуації на автомобільному ринку.