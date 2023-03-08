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АНАЛІТИКА

Попередження Пауелла про підвищення ставок у США підштовхнуло долар до 3-місячного максимуму

08:51 08.03.2023 |

Фінанси

 

Долар досяг багатомісячних максимумів по відношенню до більшості інших основних валют у середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що процентні ставки в США, можливо, доведеться підвищувати ще швидше і вище, ніж очікувалося, щоб приборкати тривку інфляцію.

Вищі ставки приносять користь долару, підвищуючи його прибутковість і оскільки трейдери шукають безпеки, доки глобальні фондові ринки падають.

На азіатській сесії долар вперше цього року подолав свою 200-денну ковзну середню по відношенню до єни, піднявшись на 0,5% до майже тримісячного максимуму 137,79 єни.

Долар досягнув двомісячного максимуму в 1,0528 долара за євро, продовживши зростання у вівторок на 1,2%. Стерлінг, шведська та норвезька крони, китайський юань та канадський, австралійський та новозеландський долар досягли багатомісячних мінімумів.

Пауелл сказав законодавцям на Капітолійському пагорбі у вівторок, що останні економічні дані США виявилися сильнішими, ніж очікувалося, і тому, можливо, також потрібно буде збільшити швидкість і розмір майбутніх підвищень, що викликало зростання короткострокових очікувань на ставки в США.

Пауелл повернеться для надання додаткових свідчень о 15:00 за Грінвічем. Перед цим о 10:00 за Грінвічем виступить голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, а о 09:30 за Грінвічем виступить член комітету Банку Англії Сваті Дхінгра.

Канадський долар, який наразі перебуває на рівні 1,3772 по відношенню до свого американського аналога і знизився більш ніж на 1% з понеділка, може зіткнутися з подальшим тиском, якщо центральний банк Канади сьогодні залишить процентні ставки на колишньому рівні.

"Якщо ФРС піде цим шляхом і підніметься на 50 базисних пунктів у березні, і, що ще більш імовірно, Банк Канади натисне кнопку паузи, розрив ... відповідає курсу USD/CAD до 1,40 або навіть трохи вище", - йдеться у повідомленні. Стратег Deutsche Bank Алан Раскін.

Австралійський долар ослаб з тієї ж причини, оскільки Резервний банк Австралії пом'якшив свій тон. Впавши у вівторок на 2%, австралійський долар у середу ще трохи ослаб до чотиримісячного мінімуму $0,6568.

Зауваження Пауелла також призвели до підвищення короткострокових очікувань за ставками: тепер трейди очікують майже 70-відсоткову ймовірність підвищення ставки США на 50 базисних пунктів у березні, згідно з інструментом FedWatch tool CME, порівняно з приблизно 30-відсотковою ймовірністю днем раніше.

Ф'ючерси мають на увазі, що ставки в США перевищать 5,6% і залишаться на рівні вище 5,5% до 2023 року. Трейдери уважно стежать за п'ятничними даними із заробітної плати в США та даними про інфляцію наступного тижня.

"Якщо ці дані взагалі перевершать очікування, ґрунтуючись на тому, що сказав Пауелл, це значно гарантує підвищення на 50 базисних пунктів у березні", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сайкамор у Сіднеї.

"Якщо гарячі дані продовжать надходити в лютому та березні, долар США матиме дуже сильний попутний вітер".

Індекс долара США зріс на 0,2% на азіатських торгах до більш ніж тримісячного максимуму 105,86. Стерлінг трохи впав до 1,1811 долара, найнижчого рівня з кінця листопада.

Китайський юань досяг більш ніж двомісячного мінімуму 6,9782, всього за кілька кроків від привабливого рівня 7 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

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