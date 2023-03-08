Азіатські акції падають, оскільки Пауелл вбачає сильніше підвищення ставок. Побоювання щодо Китаю зростають

Більшість азіатських фондових ринків різко впали в середу, при цьому технологічні біржі втратили найбільше після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що відсоткові ставки можуть зрости вище, ніж очікувалося.

Погіршення настроїв щодо Китаю також позначилося на регіональних акціях, оскільки змішані дані про торгівлю та попередження міністра закордонних справ Китаю про потенційну ескалацію напруженості у відносинах між Китаєм та США підірвали схильність до ризику.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,5% відповідно після різких втрат на попередній сесії. У той час, як у січні-лютому в країні було зафіксовано рекордне позитивне сальдо торговельного балансу, різке падіння імпорту викликало побоювання з приводу млявого відновлення місцевого попиту.

Серед високотехнологічних бірж гонконгський індекс Hang Seng впав на 2,7% і став найгіршим показником за день, тоді як південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс втратили 1,4% та 0,6% відповідно.

Азіатські ринки отримали слабку перевагу від Волл-стріт, яка у вівторок впала після виступу Пауелла.

Пауелл сказав у виступі перед Конгресом, що недавнє посилення інфляції та ринку праці, ймовірно, призведе до того, що ставки перевищать очікування ринку, а також підвищило ймовірність стрімкого підвищення в березні.

Його коментарі показали, що більшість трейдерів тепер оцінюють підвищення на 50 базисних пунктів у березні порівняно з попередніми очікуваннями підвищення на 25 базисних пунктів.

Прибутковість казначейських облігацій також підскочила на торгах овернайт, що ще більше вплинуло на фондові ринки. Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для азіатських акцій, враховуючи, що облігації пропонують більш стабільну прибутковість у таких умовах за відносно меншого ризику. Ця тенденція завдала збитків регіональним ринкам у 2022 році.

Цього тижня основна увага приділяється більшій кількості сигналів про стан економіки США: пізніше в середу буде опубліковано Бежеву книгу ФРС, а в п'ятницю буде опубліковано дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Ринки Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику також зазнали різких втрат: філіппінський PSEi Composite та таїландський SET втратили 1,2% та 0,9% відповідно.

Японський Nikkei 225 суперечив цій тенденції, піднявшись на 0,3%, оскільки низка слабких економічних даних посилила ставки на те, що Банк Японії залишить свою ультрам'яку політику цього тижня практично без змін.

Дефіцит рахунку поточних операцій Японії збільшився у січні більше, ніж очікувалося, тоді як зростання середніх грошових доходів також погіршилося.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 впали на 0,4% і 0,5%, відповідно, при цьому найбільшу вагу мали акції основних технологічних компаній.