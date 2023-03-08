Американські фондові індекси впали більш ніж на 1%, оскільки Пауелл продемонстрував готовність до рішучого підвищення ставок

Фондові індекси США різко знизилися у вівторок після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив Конгресу, що центральному банку, ймовірно, доведеться підвищити відсоткові ставки більше, ніж очікувалося раніше, оскільки він прагне приборкати стійку високу інфляцію.

З трьох основних індексів Уолл-стріт промисловий індекс Доу-Джонса втратив найбільше, знизившись на 1,7%, тоді як S&P 500 упав на 1,5%, а Nasdaq Composite втратив майже 1,3%.

Пауелл змусив фондових інвесторів тікати, коли раніше того ж дня заявив американським законодавцям, що ФРС готова підвищувати ставки масштабнішими кроками, якщо майбутні економічні дані вкажуть на необхідність більш жорстких заходів для стримування зростання цін.

Зауваження послідували за недавніми даними, які свідчать про несподіване зростання інфляції в січні та незвичайно великий приріст робочих місць за місяць.

Трейдери різко підвищили свої ставки на підвищення ставки на 50 базисних пунктів у березні після коментарів Пауелла, при цьому ф'ючерси грошового ринку оцінюються з ймовірністю понад 70% такого руху порівняно з приблизно 31% у понеділок, за даними FedWatch tool CME Group.

У той час як багато інвесторів були стурбовані тим, що ФРС розглядатиме вищі ставки довше, ніж очікувалося раніше, «почути це безпосередньо від Пауелла трохи відрізняється від того, щоб зробити висновок із даних», - сказав Кріс Заккареллі, головний інвестиційний директор Independent Advisor Alliance.

"З точки зору винагороди за ризик інвестори повинні переглянути своє бажання інвестувати в цю нову парадигму", - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments, що базується в Орландо, Флорида. «Це усвідомлення того, що ФРС помилиться у бік більш яструбиної позиції».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 574,98 пунктів, або 1,72%, до 32 856,46 пунктів; S&P 500 втратив 62,05 пунктів, або 1,53%, до 3986,37; а Nasdaq Composite впав на 145,40 пунктів, або 1,25%, до 11 530,33.

Усі 11 основних секторів S&P закрилися в мінусі на чолі з економічно чутливими фінансовими показниками, які впали на 2,5%. Найменше знизився індекс споживчих товарів, що знизився на 0,97%.

Пауелл, який знову дасть свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників, також додав, що ФРС не розглядатиме можливість зміни цільового рівня інфляції в 2%, а ринок праці не передбачає, що економічний спад близький.

Дані, що впливають на курс підвищення ставки ФРС, включатимуть дані про зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі за лютий. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують збільшення кількості робочих місць на 200 000 порівняно з набагато вищими, ніж очікувалося, 517 000 робочих місць, про які повідомлялося у січні.

У той час як трейдери переглядали ставки на користь підвищення ставки на 50 базисних пунктів цього місяця, Скот Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments, сказав, що розмір підвищення залежатиме від майбутніх даних із заробітної плати та показників інфляції.

Але Джон Лінч, директор з інвестицій Comerica Wealth Management, стверджує, що оскільки зайнятість і споживання поки демонструють зростання, інвестори повинні були чекати більш яструбиного тону Пауелла.

Тим часом прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка найкраще відображає очікування за короткостроковими ставками, досягла 5% вперше з липня 2007 року.

Зростання прибутковості облігацій, як правило, впливає на оцінку акцій, особливо акцій зростання та технологій, оскільки вищі ставки знижують вартість майбутніх грошових потоків.

Великі рухи окремих акцій включали падіння акцій Rivian Automotive на 14,5% після того, як виробник електромобілів оприлюднив плани продажу облігацій на суму 1,3 мільярда доларів.

Dick's Sporting Goods виросли на 11% після того, як рітейлер прогнозував річний прибуток вище за оцінки Уолл-стріт і більш ніж подвоїв свої квартальні дивіденди.

Акції Tesla Inc впали на 3%, не встигнувши піднятися після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив на конференції інвесторів, що бачить чіткий шлях до виробництва меншого розміру автомобіля за половину вартості виробництва Model 3.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 4,00: 1; На Nasdaq співвідношення 2,21 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів та дев'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 55 нових максимумів та 146 нових мінімумів.

На біржах США 11,17 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником у 10,98 млрд за останні 20 сесій.