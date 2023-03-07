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Мінфін продав держоблігацій на 16 мільярдів завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

18:09 07.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Так, від розміщення паперів з терміном погашення 1 рік під 18,5% вдалось залучити 62 млн грн.

Облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,5% продали на 15 млн грн.

Найбільше - 15,98 млрд грн - залучили від розміщення 2,7-річних бенчмарк-ОВДП - Мінфін задовольнив усі 42 подані заявки, знизивши ставки за цими облігаціями до 19,65% річних з 19,75% минулого тижня.


Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 березня 2023 року

Номер розміщення

44

45

46

Код облігації

Дорозміщення

UA4000224380

Дорозміщення

UA4000222152

Дорозміщення

UA4000227201

Номінальна вартість

1 000

1 000

1 000

Кількість виставлених облігацій (шт.)

-

-

15 000 000

Дата розміщення

07.03.2023

07.03.2023

07.03.2023

Дата оплати за придбані облігації

08.03.2023

08.03.2023

08.03.2023

Дати сплати відсотків

16.08.2023

14.02.2024

03.05.2023

01.11.2023

01.05.2024

30.10.2024

10.05.2023

08.11.2023

08.05.2024

06.11.2024

07.05.2025

05.11.2025

Розмір купонного платежу на одну облігацію

64,70

63,50

98,75

Номінальний рівень дохідності (%)

12,94%

12,70%

19,75%

Термін обігу (дн.)

343

602

973

Дата погашення

14.02.2024

30.10.2024

05.11.2025

Обсяг поданих заявок

(за номінальною вартістю)

164 246 000

14 930 000

15 372 859 000

Обсяг задоволених заявок

(за номінальною вартістю)

64 246 000

14 930 000

15 000 000 000

Загальний обсяг випуску

(за номінальною вартістю)

10 112 893 000

15 888 605 000

18 060 146 000

Кількість виставлених заявок (шт.)

16

7

42

Кількість задоволених заявок (шт.)

15

7

42

Максимальний рівень дохідності (%)

25,00%

19,50%

19,75%

Мінімальний рівень дохідності (%)

18,50%

19,50%

19,25%

Встановлений рівень дохідності (%)

18,50%

19,50%

19,75%

Середньозважений рівень дохідності (%)

18,50%

19,50%

19,65%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

61 741 690,92

14 197 832,80

15 983 256 539,51
За матеріалами: Економічна правда
 

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