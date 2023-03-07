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Мінфін продав держоблігацій на 16 мільярдів завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП
Міністерство фінансів у вівторок, 7 березня, розмістило військових облігацій на 16,06 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.
Так, від розміщення паперів з терміном погашення 1 рік під 18,5% вдалось залучити 62 млн грн.
Облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,5% продали на 15 млн грн.
Найбільше - 15,98 млрд грн - залучили від розміщення 2,7-річних бенчмарк-ОВДП - Мінфін задовольнив усі 42 подані заявки, знизивши ставки за цими облігаціями до 19,65% річних з 19,75% минулого тижня.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 березня 2023 року
|
Номер розміщення
|
44
|
45
|
46
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000224380
|
Дорозміщення
UA4000222152
|
Дорозміщення
UA4000227201
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
15 000 000
|
Дата розміщення
|
07.03.2023
|
07.03.2023
|
07.03.2023
|
Дата оплати за придбані облігації
|
08.03.2023
|
08.03.2023
|
08.03.2023
|
Дати сплати відсотків
|
16.08.2023
14.02.2024
|
03.05.2023
01.11.2023
01.05.2024
30.10.2024
|
10.05.2023
08.11.2023
08.05.2024
06.11.2024
07.05.2025
05.11.2025
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
64,70
|
63,50
|
98,75
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
12,94%
|
12,70%
|
19,75%
|
Термін обігу (дн.)
|
343
|
602
|
973
|
Дата погашення
|
14.02.2024
|
30.10.2024
|
05.11.2025
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
164 246 000
|
14 930 000
|
15 372 859 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
64 246 000
|
14 930 000
|
15 000 000 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
10 112 893 000
|
15 888 605 000
|
18 060 146 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
16
|
7
|
42
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
15
|
7
|
42
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
25,00%
|
19,50%
|
19,75%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,50%
|
19,25%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,50%
|
19,75%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,50%
|
19,65%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
61 741 690,92
|
14 197 832,80
|
15 983 256 539,51
|
|
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