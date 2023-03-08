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Долар різко прискорив зростання до єни та євро на «яструбиних» заявах Пауелла
18:02 07.03.2023 |
Долар США посилив зростання до більшості основних світових валют увечері у вівторок після "ястребінішого", ніж очікувалося, виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в банківському комітеті Сенату.
ФРС готова зробити все, що потрібно для боротьби з інфляцією, включаючи прискорення темпів підвищення ключової процентної ставки, заявив Павелл.
На попередньому засіданні Федрезерв збільшив ставку на 25 базисних пунктів, до 4,5-4,75%. Заяви Пауелла підвищують ймовірність того, що на наступному засіданні, яке завершиться 22 березня, ставку буде збільшено на 50 б.п.
"Сильніші, ніж очікувалося, макроекономічні дані дозволяють припустити, що фінальний рівень відсоткових ставок буде вищим, ніж прогнозувалося раніше", - зазначив Пауелл.
Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,74% під час вечірніх торгів.
Пара євро/долар за даними на 17:42 EET. торгується на рівні $1,0602 в порівнянні з $1,0686 на закриття ринку в понеділок, євро втрачає близько 0,8%.
Курс фунта до долара впав на 1,1%, до $1,1896 порівняно з $1,2028 за підсумками попередньої сесії.
Вартість американської валюти в парі з ієною піднялася на 0,55%, до 136,65 єни з 135,92 єни напередодні.
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