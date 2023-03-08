Частка Tether на ринку стейблкоїнів сягнула рекордного показника з 2021 року

Частка стейблкоїну USDT на ринку «стабільних монет» перевищила показник у 54%. Це найвищий рівень з листопада 2021 року. Це випливає з даних CoinGecko.

Капіталізація стейблкоїну, який випускає Tether, перевищила $71,6 млрд на момент написання. Цей показник почав стрімко зростати на тлі проблем іншої «стабільної монети» Binance USD від компанії Paxos. Остання у лютому оголосила про припинення випуску стейблкоїнів через тиск Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

На початку березня ринкова капіталізація BUSD впала нижче за $10 млрд уперше з червня 2021 року. На момент написання цей показник дорівнює близько $8,4 млрд, згідно з CoinGecko.

Варто зазначити, що капіталізація ще одного стейблкоїну USDC, який випускає Circle, також зросла з початку року до $43,8 млрд.

На момент написання загальна капіталізація ринку «стабільних монет» перевищує $136 млрд.

Нагадаємо, що станом на 2018 рік група лише з чотирьох осіб контролювала 86% Tether. Компанія провела транзакції на суму $18,2 трлн протягом 2022 року. Цей показник перевищив дані Visa та Mastercard.



