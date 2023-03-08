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FTX подала позов проти Grayscale Investments

13:22 07.03.2023 |

Фінанси

 

Криптовалютна біржа FTX, що проходить процедуру банкрутства, подала позов проти Grayscale Investments через неналежне управління фондами та порушення трастової угоди.

Також фірма подала скарги на CEO Grayscale Майкла Зонненшайна, Digital Currency Group та її CEO Баррі Сілберта.

Позови подавалися через дочірню компанію Alameda Research. У них стверджується, що за останні два роки Grayscale завдяки «завищеним зборам за управління» отримала понад $1,3 млрд.

Окрім того, там вказано, що «надумані виправдання» для заборони викупу акцій трастів призвели до дисконту в 50% щодо NAV.

Компанія зробила запит на заборону для Grayscale, щоб розблокувати $9 млрд вартості в акціях біткоїн- та Ethereum-трастів.

«Якщо Grayscale знизить свої збори й перестане неналежним чином запобігати погашенню, акції кредиторів FTX коштуватимуть не менше $550 млн, що приблизно на 90% більше, ніж їхня поточна вартість», - йдеться в заяві.

Новий CEO FTX Джон Рей III зазначив, що команда «використовуватиме будь-які доступні інструменти» для максимізації компенсацій клієнтам біржі.

Згідно із сайтом Grayscale, вартість активів у флагманському трасті GBTC компанії перевищує $14 млрд.

FTX подала позов проти Grayscale Investments

 Дані: Grayscale.

FTX подала позов проти Grayscale Investments

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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