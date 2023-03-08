Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції трохи зростають. Виступ Пауелла в центрі уваги

12:12 07.03.2023 |

Фінанси

 

У вівторок європейські фондові ринки торгуються з невеликим підвищенням у вузькому діапазоні, оскільки інвестори виявляють обережність напередодні довгоочікуваного виступу глави ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом.

О 03:50 за східним часом (08:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції піднімався на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії торгувався на 0,1% вище.

Європейські акції торгувалися мляво у вівторок, при цьому основна увага інвесторів була прикута до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом, починаючи з банківського комітету Сенату у вівторок.

Пауелл говорив про «дезінфляційний процес» на своїй останній прес-конференції, але з того часу інфляція несподівано зросла, і інвестори чекатимуть на будь-які повідомлення про майбутні темпи підвищення відсоткових ставок.

Повернувшись до Європи, інфляція також виявилася стійкішою, ніж очікувалося раніше, що спонукало голову австрійського центрального банку Роберта Хольцмана, відомого яструба, у понеділок закликати Європейський центральний банк підняти відсоткові ставки на 50 базисних пунктів на кожний зустрічі, протягом чотирьох місяців.

Виробничі замовлення в Німеччині зросли на 1% порівняно з попереднім місяцем у січні після зростання на переглянуті 3,4% попереднього місяця, при цьому виробничий сектор у найбільшій економіці Європи дає підстави для оптимізму.

Крім того, згідно з даними іпотечного кредитора Halifax, ціни на житло у Великій Британії в лютому зросли на 1,1%, що вказує на стійкість ринку нерухомості країни, незважаючи на кілька підвищень процентних ставок.

У корпоративному секторі акції Brenntag зросли на 2,2% після того, як Bloomberg повідомив, що німецький дистриб'ютор хімікатів розглядає можливість викупу щонайменше 5% своїх акцій.

Акції Wood Group зросли на 14% після того, як інжинірингова компанія заявила, що отримала четверту заявку від Apollo Global Management і відчинила двері для переговорів з американською групою прямих інвестицій, але заявила, що нова пропозиція, як і раніше, недооцінює компанію.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0132
  0,1006
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2932  0,12 0,31 39,1000  0,14 0,36
EUR 40,3221  0,01 0,03 41,3588  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9295  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес