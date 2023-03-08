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Європейські акції трохи зростають. Виступ Пауелла в центрі уваги
12:12 07.03.2023 |
У вівторок європейські фондові ринки торгуються з невеликим підвищенням у вузькому діапазоні, оскільки інвестори виявляють обережність напередодні довгоочікуваного виступу глави ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом.
О 03:50 за східним часом (08:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції піднімався на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії торгувався на 0,1% вище.
Європейські акції торгувалися мляво у вівторок, при цьому основна увага інвесторів була прикута до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом, починаючи з банківського комітету Сенату у вівторок.
Пауелл говорив про «дезінфляційний процес» на своїй останній прес-конференції, але з того часу інфляція несподівано зросла, і інвестори чекатимуть на будь-які повідомлення про майбутні темпи підвищення відсоткових ставок.
Повернувшись до Європи, інфляція також виявилася стійкішою, ніж очікувалося раніше, що спонукало голову австрійського центрального банку Роберта Хольцмана, відомого яструба, у понеділок закликати Європейський центральний банк підняти відсоткові ставки на 50 базисних пунктів на кожний зустрічі, протягом чотирьох місяців.
Виробничі замовлення в Німеччині зросли на 1% порівняно з попереднім місяцем у січні після зростання на переглянуті 3,4% попереднього місяця, при цьому виробничий сектор у найбільшій економіці Європи дає підстави для оптимізму.
Крім того, згідно з даними іпотечного кредитора Halifax, ціни на житло у Великій Британії в лютому зросли на 1,1%, що вказує на стійкість ринку нерухомості країни, незважаючи на кілька підвищень процентних ставок.
У корпоративному секторі акції Brenntag зросли на 2,2% після того, як Bloomberg повідомив, що німецький дистриб'ютор хімікатів розглядає можливість викупу щонайменше 5% своїх акцій.
Акції Wood Group зросли на 14% після того, як інжинірингова компанія заявила, що отримала четверту заявку від Apollo Global Management і відчинила двері для переговорів з американською групою прямих інвестицій, але заявила, що нова пропозиція, як і раніше, недооцінює компанію.
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