Долар упав перед свідченнями Пауелла

Долар США вагався у вівторок напередодні виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, тоді як австралійський долар знизився після того, як Резервний банк Австралії підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів, але пом'якшив войовничість у своїй заяві.

Австралійський долар впав до більш ніж двомісячного мінімуму в 0,6690 долара і наразі знизився на 0,33% до 0,6712 долара після того, як центральний банк підвищив свою грошову ставку до найвищого рівня за понад десятиліття до рівні 3,60%, як і очікувалося.

РБА змінив посилання на подальше «підвищення» ставок, заявивши натомість, що буде потрібно «подальше посилення», припускаючи, що центральний банк може наближатися до кінця свого циклу підвищення.

"Початковий погляд на заяву РБА говорить про те, що вони наближаються до кінця циклу посилення і, можливо, на один крок ближче до публічного обговорення паузи", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Тим часом індекс долара США, який вимірює його по відношенню до шести основних конкурентів, впав на 0,077% до 104,170, знизившись на 0,26% за ніч. Індекс знизився на 0,6% за місяць після зростання на 2,6% у лютому.

Євро зросло на 0,11% до 1,069 долара, продовживши зростання майже на 0,5% напередодні. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2044 долара, що на 0,19% більше за день, тоді як ківі зріс на 0,27% до 0,621 долара.

Курс японської єни майже не змінився на рівні 135,94 за долар перед заключною нарадою керуючого Банку Японії Харухіко Курода у четвер та п'ятницю.

Увага інвесторів буде прикута до виступу Пауелла перед Конгресом у вівторок та середу, а звіт про зайнятість за лютий, який має бути опублікований у п'ятницю, також з нетерпінням очікується.

Кевін Каммінс, головний економіст NatWest Markets, сказав, що Пауелл, швидше за все, висловить підвищену стурбованість щодо інфляції, але, ймовірно, не підвищуватиме очікування підвищення ставки на 50 базисних пунктів 22 березня.

Після значного підвищення минулого року ФРС підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів на останніх двох засіданнях, але стійкі економічні дані протягом лютого посилили побоювання, що центральний банк повернеться до більш масштабних кроків.

"Ми підозрюємо, що на даний момент він звучатиме ухильно і орієнтуватиметься на майбутні ключові дані", - сказав Каммінс, який очікує, що ФРС підніме процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Трейдери ф'ючерсів на фонди ФРС оцінюють із ймовірністю 76%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму березневому засіданні. Вони також очікують, що відсоткові ставки досягнуть піку на рівні 5,48% у вересні і, як і раніше, будуть вищими за 5% наприкінці року.

«Фінансовим ринкам стало зрозуміло, що інфляція виявилася набагато стійкішою, ніж більшість почувала себе на початку року», - заявили економісти ING.

«Повернення до дезінфляції та послаблення долара доведеться почекати».