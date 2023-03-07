S&P 500 закрився невеликим зростанням напередодні виступу Пауелла та прийдешніх даних

Індекс S&P 500 досяг незначного прогресу в понеділок, закрившись трохи вищим за свій сесійний мінімум, оскільки дохідність казначейських облігацій США зросла, оскільки інвестори приготувалися до виступу цього тижняі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та лютневого звіту про зайнятість.

Раніше протягом сесії індекси виглядали набагато сильнішими: Nasdaq виріс більш ніж на 1% у якийсь момент, перш ніж поступово втратити свої досягнення. Найбільший імпульс прийшов від виробника iPhone Apple Inc після того, як Goldman Sachs ініціював спостереження з рекомендацією "купувати".

Але акції втратили колишнє зростання, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій США та прибутковість 2-річних казначейських облігацій відновилися після раннього зниження після того, як дані показали, що нові замовлення на товари, вироблені в США, впали менше, ніж очікувалося, у січні.

Зростання прибутковості облігацій, як правило, впливає на оцінку акцій, особливо акцій зростання та технологій, оскільки вищі ставки знижують вартість майбутніх грошових потоків.

"Ринок перебуває в стані очікування, тому що цей тиждень стане ключовим для того, щоб пролити світло на те, що відбувається з економікою США", - сказала Ірен Тункель, головний стратег з акцій США BCA Research у Нью-Йорку, яка уважно слідкуватиме за лютневим звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який має бути опублікований у п'ятницю.

«Людей турбує кількість робочих місць та економічні дані, тому що вони турбуються про те, що робитиме ФРС. Зрештою, всі дороги ведуть до ФРС».

За словами Шона Круза, головного торгового стратега TD Ameritrade у Чикаго, оскільки потенційне підвищення ставок ФРС стало їх головним клопітом, опубліковані в понеділок дані вже послабили ентузіазм інвесторів.

«Ринковий відкат стався тому, що ще є багато роботи над інфляцією», - сказав Круз. «Ми не спостерігаємо такого уповільнення попиту, яке нам треба. Весь сенс підвищення ставок ФРС у тому, щоб уповільнити економіку».

За попередніми даними, індекс S&P 500 додав 2,72 пункту, або 0,07%, до 4048,36 пунктів, а Nasdaq Composite втратив 12,59 пунктів, або 0,11%, до 11676,41 пунктів. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 38,69 пунктів, або 0,12%, до 33 429,66 пунктів.

Сектор матеріалів, пов'язаних із сировинними товарами, був слабким у понеділок після того, як Китай встановив нижчу, ніж очікувалося, мету економічного зростання цього року на рівні близько 5%.

Три основні фондові індекси США зросли в п'ятницю і зафіксували тижневе зростання після того, як коментарі політиків ФРС заспокоїли побоювання щодо агресивного підвищення ставок.

Але президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в суботу, що якщо дані щодо інфляції та ринку праці будуть гарячіші, ніж очікувалося, відсоткові ставки повинні будуть піднятися вище і залишатися на цьому рівні довше, ніж прогнозували політики ФРС у грудні.

Інвестори шукатимуть підказки про майбутній шлях підвищення ставки ФРС, коли Пауелл дасть свідчення перед Конгресом у вівторок та середу. З того часу, як Пауелл востаннє озвучив сильні економічні дані, а вища, ніж очікувалося, інфляція викликала побоювання, що ФРС підвищить ставки вище, ніж очікувалося, або триматиме їх на вищому рівні протягом тривалого часу.

Трейдери очікують щонайменше ще три підвищення на 25 базисних пунктів цього року і прогнозують пік відсоткових ставок на рівні 5,44% до вересня з нинішніх 4,67%.