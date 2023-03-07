Нацбанк визнав іще три випуски бенчмарк-ОВДП для формування резервів

Національний банк України збільшив кількість випусків бенчмарк-ОВДП ("резервних"), якими банки можуть частково формувати обов'язкові резерви, з трьох до шести, додавши до них випуски, які Мінфін пропонував на останніх аукціонах 28 лютого.

Згідно з рішенням НБУ №86 від 3 березня, яке набуде чинності з 10 березня, ідеться про випуски UA4000227185 з погашенням 2 квітня 2025 року, UA4000227193 - з погашенням 6 серпня 2025 року і UA4000227201 - з погашенням 5 листопада 2025 року.

На аукціонах 28 лютого Мінфін позапланово запропонував ці три нові випуски, що дало йому змогу збільшити продажі до 13,77 млрд грн із 7,98 млрд грн тижнем раніше.

Папери з погашенням у квітні-2025 було продано на 2,494 млрд грн, у серпні-2025 - на 3,317 млрд грн і в листопаді-2025 - на 3,194 млрд грн. На кожен із цих випусків було подано по п'ять заявок, і Мінфін задовольнив усі з них, погодившись на повернення ставки відповідно до рівнів 19,6%, 19,7% і 19,75%.

У березні Мінфін продовжить розпочату в лютому тактику обмеженої пропозиції на первинних аукціонах "резервних" ОВДП із погашенням у 2025 році. Згідно з графіком розміщення облігацій, оприлюдненим на сайті відомства, у першій половині місяця - 7 і 14 березня - покупці зможуть придбати папери з погашенням 5 листопада 2025 року, а на двох наступних аукціонах до них додадуться ще папери з погашенням 6 серпня 2025 року. Пропозиція цих ОВДП обмежуватиметься певним обсягом, зокрема, на аукціонах 7 березня стелю встановлено на рівні 9 млрд грн.

НБУ в січні-лютому підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) у гривні та в інвалюті на 10 відсоткових пунктів (в.п.) - відповідно до 10% і 20%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 150 млрд грн - до 220,6 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 110,3 млрд грн.

Перші визнані Нацбанком бенчмарк-ОВДП із погашенням у серпні 2024 року було розміщено сумарно на 20 млрд грн, середньозважена їхня дохідність на останньому аукціоні становила 19,24% річних.

"Резервні" ОВДП із погашенням у травні 2025 року виставляли також з обмеженням за обсягом, що дало змогу Мінфіну знизити середньозважену ставку розміщення за ними за три аукціони з 19,75% до 19,59% і розмістити ці папери сумарно на 20,234 млрд грн.

Найбільшого успіху Мінфін домігся під час розміщення бенчмарк-ОВДП із погашенням 4 грудня 2024 року: за три аукціони їхню ставку знизили з 19,59% до 18,51% річних, а обсяг розміщення становив 20,167 млрд грн.

Мінфін заявив, що має намір розміщувати випуски "резервних" ОВДП обсягом приблизно по 20 млрд грн, на останніх аукціонах обмеження становило 7 млрд грн за аукціон.