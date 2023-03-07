Silvergate Bank припинив роботу своєї мережі криптоплатежів





У Silvergate повідомили про закриття власної платіжної мережі Silvergate Exchange Network (SEN). Про це йдеться на сайті компанії.

Дані: сайт Silvergate.





«Silvergate Bank прийняв рішення, що ґрунтується на оцінці ризику, про припинення роботи Silvergate Exchange Network (SEN). Усі інші послуги, що пов'язані з депозитами, працюватимуть і надалі», - написано повідомленні.

SEN - мережа внутрішніх платежів, яку клієнти фірми можуть використовувати для здійснення транзакцій між собою. Серед останніх: Binance.US, Kraken та Gemini.

Раніше Silvergate повідомила SEC про затримку публікації річного звіту. На тлі цього капіталізація впала на 48,82%.

Окрім того, трейдер Марк Коходес опублікував у Twitter фото нібито покинутого офісу компанії. Пізніше він заявив, що «Silvergate - публічне місце злочину, а [CEO] Алану Лейну місце у в'язниці».







