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Silvergate Bank припинив роботу своєї мережі криптоплатежів
17:32 06.03.2023 |
У Silvergate повідомили про закриття власної платіжної мережі Silvergate Exchange Network (SEN). Про це йдеться на сайті компанії.
«Silvergate Bank прийняв рішення, що ґрунтується на оцінці ризику, про припинення роботи Silvergate Exchange Network (SEN). Усі інші послуги, що пов'язані з депозитами, працюватимуть і надалі», - написано повідомленні.
SEN - мережа внутрішніх платежів, яку клієнти фірми можуть використовувати для здійснення транзакцій між собою. Серед останніх: Binance.US, Kraken та Gemini.
Раніше Silvergate повідомила SEC про затримку публікації річного звіту. На тлі цього капіталізація впала на 48,82%.
Окрім того, трейдер Марк Коходес опублікував у Twitter фото нібито покинутого офісу компанії. Пізніше він заявив, що «Silvergate - публічне місце злочину, а [CEO] Алану Лейну місце у в'язниці».
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