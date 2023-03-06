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Світові центробанки збільшили закупівлю золота у січні – Bloomberg
13:53 06.03.2023 |
Центральні банки зі всього світу додали ще 31 тонну золота до своїх резервів у січні, збільшивши його закупівлі на 16% порівняно з груднем минулого року.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
За даними у Всесвітньої золотої ради (WGC), у січні Туреччина купила 23 т золота, що зробило її найбільшим покупцем дорогоцінного металу серед центральних банків у світі за цей період.
Зараз запаси золота в країни сягають 565 т, що є найвищим показником за всю історію спостережень.
Зазначається, що Туреччина накопичувала золото протягом останніх кількох місяців; центробанк країни був торік найбільшим покупцем металу серед світових центробанків. Золото також є популярним товаром серед турецьких домогосподарств, які використовують його як захист від валютного та інфляційного тиску в країні.
Народний банк Китаю та Національний банк Казахстану були другим і третім покупцями за перший місяць 2023 року, додавши до своїх резервів 15 т і 4 т відповідно.
Як повідомляв Укрінформ, світові центральні банки у 2022 році купили 1 136 тонн золота, що є найбільшим показником з 1967 року.
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