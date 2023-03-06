Європейські акції зростають. В центрі уваги, роздрібні продажі в єврозоні

Європейські фондові ринки зросли в понеділок, але зростання було помірним, оскільки інвестори перетравили Китай, який встановив скромну мету економічного зростання цього року напередодні публікації даних із роздрібних продажів у Єврозоні.

О 03:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,3%, CAC 40 у Франції зріс на 0,5%, тоді як FTSE 100 у Великій Британії торгувався практично без змін .

Європейські фондові ринки розпочали новий тиждень нерішуче після того, як китайські урядовці встановили мету економічного зростання на рівні 5% на 2023 рік у вихідні, на початку щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників.

Економіка Китаю, важливий експортний ринок для європейських компаній, минулого року зросла лише на 3%, що є одним із найповільніших темпів зростання майже за півстоліття, оскільки економіка постраждала від жорстких обмежень, запроваджених через COVID-19.

Однак останні дані показали, що ділова активність у Китаї різко відновилася в лютому після послаблення обмежень боротьби з COVID, і очікувалося, що до 2023 року буде досягнуто більшого зростання.

Основним економічним звітом понеділка є дані щодо роздрібних продажів у єврозоні за січень. Очікується, що це покаже зростання на 1,0% на місяць, відновлення після падіння на 2,7% у попередньому місяці.

Це, як і раніше, є річним падінням на 1,8%, що є незначним поліпшенням порівняно з падінням на 2,8% у річному обчисленні в грудні, оскільки високі ціни впливають на дискреційні витрати споживачів.

Також цікавить дводенний виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом США у вівторок і середу, напередодні п'ятничного звіту про зайнятість за лютий, який може вплинути на настрої напередодні засідання центрального банку США щодо встановлення політики наприкінці цього місяця.

У корпоративному секторі акції Telecom Italia зросли на 3,8% після того, як італійський державний інвестор CDP зробив заявку на придбання мережі фіксованого зв'язку колишньої телефонної монополії у вихідні, що призвело до потенційної війни з американською інвестиційною компанією KKR.

Акції Credit Suisse впали на 1,3% після того, як проблемний банк втратив одного зі своїх головних покровителів, а Harris Associates підтвердила, що продала свою частку у швейцарському кредиторі за останні кілька місяців.