Долар дешевшає напередодні виступу Пауелла та основних щомісячних даних про зайнятість

Долар США знизився в понеділок, оскільки інвестори очікують на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла напередодні лютневого звіту про зайнятість наприкінці тижня, який, ймовірно, вплине на те, наскільки більше центральний банк США підвищуватиме процентні ставки.

Індекс долара, який вимірює динаміку американської валюти до шести інших валют, наразі знизився на 0,1% до 104,53. Минулого тижня індекс уперше з січня показав тижневі втрати.

Після гігантських підвищення торік ФРС підняла відсоткові ставки на 25 базисних пунктів на своїх останніх двох засіданнях, але безліч міцних економічних даних викликало побоювання ринку, що центральний банк може повернутися на свій агресивний шлях.

Ф'ючерси передбачають 72-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 22 березня.

У центрі уваги буде звіт про зайнятість за лютий, запланований на п'ятницю, та свідчення Пауелла перед Конгресом у вівторок та середу.

"З усіх подій цього тижня найважливішим буде розрахунок заробітної плати", - сказала валютний стратег Rabobank Джейн Фоулі.

«Чи буде у нас продовження лютневого прогнозу «вищим і довшим» або ринки повернуться до січневих показників заробітної плати, і це буде чимось на кшталт викиду, і, можливо, економіка сповільнюється», - сказала вона.

На початку лютого щомісячний звіт про зайнятість за січень показав блискавично швидке зростання кількості робочих місць та стійку інфляцію заробітної плати, чого було достатньо - разом із сильними даними про споживчі витрати та ділову активність наприкінці місяця - щоб переконати інвесторів у тому, що центральний банк США не буде жодних причин для зниження ставок цього року.

З того часу долар зріс приблизно на 2%, переважно за рахунок японської єни, яка за цей час втратила в ціні близько 5% по відношенню до валюти США.

Євро, який втратив близько 3% до долара з початку лютого, залишається незмінним протягом дня на рівні 1,0637 долара.

Щотижневі дані щодо ф'ючерсів у п'ятницю показали, що інвестиційні менеджери займають найбільшу бугаєву позицію щодо євро за більш ніж два роки, що призвело до того, що у лютому валюта досягла дев'ятимісячного максимуму. Але тепер це робить його вразливим для різкого розпродажу, якщо прогноз інвесторів щодо ставок у США не зміниться, а економічні дані єврозони не покажуть істотного поліпшення.

"На даному етапі люди, ймовірно, розширили ці позиції, припускаючи історію відновлення, і натомість вони отримують технічний спад, за яким слідує деяка стійкість, і цього недостатньо", - сказав Фоулі з Rabobank.

Тим часом зауваження Пауелла також будуть під пильною увагою.

Стратеги Citi очікують, що Пауелл висловить перевагу підвищенню на 25 базисних пунктів, але залишає всі варіанти на столі, оскільки він висловиться до публікації даних про зайнятість.

Citi очікує збільшення кількості робочих місць на 255 000 після стрибка на 517 000 у січні. За словами стратегів, великий сюрприз щодо зростання може призвести до підвищення ФРС на 50 базисних пунктів.

Єна знизилася на 0,2% за день до 136,02 напередодні заключного для керуючого Банку Японії Харухіко Куроди засідання з питань політики, що відбудеться у п'ятницю.

За словами стратегів Saxo Markets, якщо Курода завершить свій президентський термін дуже голубиним тоном, це може створити проблеми для єни, особливо якщо прибутковість у США продовжить зростати цього тижня.

Китайський юань впав до долара після того, як Пекін поставив скромну мету економічного зростання в 2023 році на рівні близько 5%. Офшорний юань впав на 0,65% до 6,938 долара за долар, тоді як австралійський долар, який часто торгується ліквідним аналогом юаня, впав на 0,5% до 0,6737 долара.