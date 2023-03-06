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Азіатські фондові індекси зростають, Китай пасе задніх на тлі стриманих прогнозів ВВП
07:32 06.03.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки ринки переоцінили свої перспективи підвищення відсоткових ставок у США, хоча китайські індекси відстали від своїх аналогів після слабшого, ніж очікувалося, прогнозу річного економічного зростання.
Технологічні біржі показали найкращі результати, слідуючи сильному імпульсу індексів Волл-стріт. Тайванський зважений індекс підскочив на 1,2%, а південнокорейський KOSPI додав 1%.
Південнокорейський індекс також був підтриманий нижчими, ніж очікувалося, даними споживчої інфляції за лютий, що підтверджує припинення підвищення процентних ставок Банком Кореї.
З іншого боку, китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,6%, тоді як індекс Shanghai Composite втратив 0,3% після того, як урядовці встановили мету економічного зростання на рівні 5% на 2023 рік.
Мета була оцінена як більш м'яка, ніж очікували аналітики, і є помірним прогнозом для найбільшої економіки Азії після трьох років збоїв, викликаних COVID.
Останні дані показали, що ділова активність у Китаї різко відновилася у лютому після послаблення обмежень боротьби з COVID. Але країні, можливо, доведеться боротися із уповільненням зовнішнього попиту, оскільки глобальні економічні умови охолоджуються через підвищення процентних ставок та високу інфляцію.
Дані щодо інфляції та торгівлі Китаю за лютий будуть опубліковані пізніше цього тижня і, як очікується, проллють більше світла на найбільшу економіку Азії.
Азіатські акції виросли на тлі деяких ставок на те, що відсоткові ставки в США можуть досягти піку протягом найближчих місяців. Але більшість фондових бірж також зазнали різких втрат з лютого, враховуючи, що вищі, ніж очікувалося, показники інфляції підтримували високі побоювання щодо Федеральної резервної системи.
Ринки тепер чекають на виступ голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок, який, як очікується, дасть більше сигналів про грошово-кредитну політику.
Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,2%, і ринки зробили ставку на те, що Банк Японії збереже свою ультрам'яку політику без змін у найближчій перспективі. М'які дані щодо інфляції, опубліковані у п'ятницю, підтримали цю думку.
Банк Японії має провести засідання пізніше цього тижня, і багато хто очікує, що відсоткові ставки залишаться без змін на рекордно низькому рівні. Будь-які зміни у заходах контролю кривої прибутковості банку також перебувають у центрі уваги.
Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли на 0,9% та 0,3% відповідно на початку торгів. Акції великих технологічних компаній відстежили зростання своїх аналогів.
Акції Adani Group також продовжили ралі на другій сесії після того, як невелика інвестиційна фірма GQG Partners Inc DRC інвестувала 1,87 мільярда доларів у проблемний конгломерат. Adani Enterprises Ltd), флагманська фірма групи, зросла майже на 9%.
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