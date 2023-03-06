Американські індекси підскочили 3 березня, зафіксувавши тижневе зростання на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій

Індекси Волл-стріт у п'ятницю зросли, завершивши волатильну тиждень, оскільки дохідність казначейства США знизилася, а економічні дані допомогли інвесторам не звертати уваги на ймовірність того, що Федеральній резервній системі доведеться зберегти свою обмежувальну політику до кінця року.

Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%, а технологічно завантажений Nasdaq піднявся майже на 2% завдяки зростанню капіталовкладень, чутливих до процентних ставок. Прибутковість казначейських облігацій США знизилася після коментарів представників ФРС, які заспокоїли побоювання щодо інфляції та відсоткових ставок.

"Все, як і раніше, зосереджено на ФРС і на тому, як витончено вони можуть уповільнити економіку", - сказав Девід Картер, керуючий директор JPMorgan Private Bank у Нью-Йорку. "ФРС говорить ринкам те, що вони хочуть почути, але також попереджає, що ставки, можливо, доведеться підвищити залежно від економічних даних".

За тиждень індекси продемонстрували зростання: S&P перервав тритижневу смугу невдач, а індекс Доу-Джонса, повернувшись на позитивну територію з початку року, вперше з кінця січня піднявся за тиждень.

Минулого тижня еталонний індекс S&P 500 також пробив свої 50- та 200-денні ковзні середні, два технічних рівня, що ретельно відстежуються.

"Це ознака того, що відбувається зсув", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. «І багато людей підозрюються у цьому, але вони не хочуть залишатися осторонь».

Економічні дані, опубліковані у п'ятницю, показали стійкий попит на послуги, а індекси менеджерів із закупівель (PMI) від Інституту управління поставками та S&P Global вказують на те, що активність у цьому секторі продовжує зростати, навіть незважаючи на зниження цін на фактори виробництва.

"Інвестори побачили в даних ISM те, що вони хотіли, а саме здорове зростання при уповільненні цін", - додав Картер. "Це говорить про те, що вони готові залишитися в літаку, оскільки менше турбуються про посадку".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 387,4 пунктів, або 1,17%, до 33 390,97 пунктів, S&P 500 додав 64,29 пунктів, або 1,61%, до 4045,64 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 ,02 Пункт, або 1,97%, до 11 689,01 пункту.

Усі 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію в зеленій зоні, при цьому найбільший відсотковий приріст спостерігався у сфері технологій та споживчих товарів.

Сезон звітності за четвертий квартал добігає кінця, і всі компанії S&P 500, крім семи, представили звіти. За даними Refinitiv, результати за квартал перевершили консенсус-прогнози у 68% випадків.

Проте загалом аналітики вважають, що прибуток S&P 500 впаде на 3,2% у четвертому кварталі порівняно з попереднім роком, і очікують негативних показників у річному обчисленні за перші два квартали 2023 року. Це означатиме, що S&P 500 вступив у рецесію прибутку на три чверті в останні місяці 2022 року, згідно з Refinitiv.

Акції Apple Inc підскочили на 3,5% після того, як Morgan Stanley заявив, що акції можуть зрости більш ніж на 20% цього року завдяки потенційній передплаті обладнання.

Акції Broadcom Inc зросли на 5,7% після того, як виробник чіпів прогнозував виручку в другому кварталі вище за оцінки аналітиків, оскільки збільшення інвестицій в ІІ підштовхнуло попит на чіпи.

Акції Costco Wholesale Corp впали на 2,1% через втрату доходів, оскільки висока інфляція послабила споживчий попит.

Акції виробника чіпів Marvell Technology Inc подешевшали на 4,7% після того, як компанія втратила квартальний прибуток і розчарувалася прогнозами виручки.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,54 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,36 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуму та 2 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 57 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,83 млрд акцій порівняно із середнім показником в 11,10 млрд за останні 20 торгових днів.