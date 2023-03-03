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Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $282,8 млн
23:09 03.03.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знизився до $282,8 млн з $595,5 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 27 лютого по 3 березня 2023 року він придбав $6,6 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $289,4 млн порівняно з $605,2 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав на 0,65 грн - близько 39 грн/$1. Востаннє так дешево долар коштував наприкінці липня минулого року - перед девальвацією Нацбанком офіційного курсу на 25% до 36,57 грн/$1.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $58,9 млн, тоді як продав $5 млрд 748,3 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що проте більше за показники листопада та жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.
У той же час завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн, а в січні збільшилися ще на 5%, або на $1,4 млрд - до $29,922 млрд.
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