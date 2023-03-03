Низка криптокомпаній розірвала бізнес-відносини з Silvergate Bank

Дружній до цифрових активів Silvergate Bank стрімко втрачає криптовалютних клієнтів. Один з його найбільших вкладників - емітент «стабільної монети» USDC - Circle розірвав фінансові відносини з установою.

Платформа криптодеривативів LedgerX та біткоїн-біржа Coinbase були одними з перших компаній, які оголосили про припинення співпраці з банком. Фінансові операції з Silvergate призупинили й емітент стейблкоїнів Paxos, криптофірма Galaxy Digital, Cboe Digital, Bakkt.

«Таких дій ми вжили з обережності, щоб гарантувати нашим клієнтам безпеку щодо зберігання їхніх активів у межах нашого енергійного процесу управління ризиками», - заявив директор з комунікацій Galaxy Digital Майкл Вурсторн.

Водночас у публічній компанії з постачання аналітичного ПЗ MicroStrategy зазначили, що з Silvergate Bank її пов'язують кредитні зобов'язання строком до 2025 року. У фірмі запевнили, що застава у біткоїнах зберігається в іншому місці.

Представники криптобіржі Gemini також поспішили заперечити будь-які фінансові відносини з банком. За їхніми словами, платформа не зберігає у Silvergate ані клієнтські кошти, ані активи GUSD.

Втрата клієнтів розпочалася на тлі затримки річного звіту для SEC. У повідомленні про затримку заповнення форми банк зазначив, що «є недостатньо забезпеченим». Імовірно, чимало компаній злякалися такого формулювання.

Дані: Заява для SEC.

За словами аналітиків Morgan Stanley, ця фраза має особливе значення у банківському регулюванні. Однак за їхніми підрахунками, Silvergate все ще може перейти у категорію достатньо капіталізованих фінустанов.

Згідно з документами Silvergate, станом на вересень 2022 року компанія зберігала депозити на суму $13,2 млрд. На тлі декількох масштабних банкрутств клієнти забрали свої кошти з банку, і сума безвідсоткових депозитів скоротилася до $3,9 млрд. Внаслідок цього установа почала шукати додаткове фінансування, адже потребувала близько $8 млрд для виплат.

За даними Bloomberg, Silvergate взяв у борг $4,3 млрд у FHL Bank у Сан-Франциско, а решту коштів вилучив з продажу цінних паперів, що й призвело до фінансових проблем.

JPMorgan знизив рейтинг банку з «нейтрального» до «недостатнього».

Нагадаємо, що за четвертий квартал 2022 року банк зафіксував збитки на суму понад $1 млрд.

Інвесткомпанія мільярдера Джорджа Сороса Soros Fund Management зазначила, що володіє пут-опціонами у Silvergate Bank на 100 000 акцій.