Українським користувачам біткоїн-бірж обмежили операції за банківськіми картками

Деякі криптовалютні біржі повідомили про тимчасове призупинення операцій в Україні за банківськими картками.

«Наразі фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси тимчасово призупинені cеред криптовалютних бірж по всій Україні», - говориться в повідомленні Binance користувачам.

Команда ForkLog UA спробувала вивести гривню на картку через біржу Binance, але транзакція не пройшла.

Binance порадила користувачам використовувати P2P-платформу.

Представники компанії у розмові з нашою редакцією зазначили, що призупинення відбувається на тлі обмежень НБУ.

«Введення та виведення гривні через українські банківські картки тимчасово недоступні для всіх криптовалютних бірж в Україні. Ми сподіваємося, що ситуація скоро зміниться», - зазначили в Binance.

Проблеми підтвердив і засновник української криптовалютної біржі Kuna Михайло Чобанян.

Чобанян пообіцяв надати коментарі пізніше. У WhiteBIT поки не прокоментували ситуацію.

ForkLog UA звернувся за роз'ясненнями до НБУ, але на момент написання не отримав відповіді.

Ще в квітні 2022 року НБУ запровадив обмеження на транскордонні операції громадян, які стосувалися й криптовалютних транзакцій.

Так, фізособам заборонялося проводити квазі-кеш операції з гривневих банківських рахунків. Транскородонні P2P-перекази в гривні лімітували сумою 100 000 гривень на місяць.

До квазі-кеш операцій відносяться, зокрема, придбання криптовалют, поповнення брокерських та форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців тощо.

У березні «ПриватБанк» оголосив, що тимчасово заборонив власним клієнтам заводити гривні на криптовалютні біржі. Тоді рішення також пояснили обмеженням Нацбанку.



