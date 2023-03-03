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Українським користувачам біткоїн-бірж обмежили операції за банківськіми картками

09:28 03.03.2023 |

Фінанси

 

Деякі криптовалютні біржі повідомили про тимчасове призупинення операцій в Україні за банківськими картками.

«Наразі фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіжні сервіси тимчасово призупинені cеред криптовалютних бірж по всій Україні», - говориться в повідомленні Binance користувачам.

Команда ForkLog UA спробувала вивести гривню на картку через біржу Binance, але транзакція не пройшла.

Binance порадила користувачам використовувати P2P-платформу.

Представники компанії у розмові з нашою редакцією зазначили, що призупинення відбувається на тлі обмежень НБУ.

«Введення та виведення гривні через українські банківські картки тимчасово недоступні для всіх криптовалютних бірж в Україні. Ми сподіваємося, що ситуація скоро зміниться», - зазначили в Binance.

Проблеми підтвердив і засновник української криптовалютної біржі Kuna Михайло Чобанян.

Чобанян пообіцяв надати коментарі пізніше. У WhiteBIT поки не прокоментували ситуацію.

ForkLog UA звернувся за роз'ясненнями до НБУ, але на момент написання не отримав відповіді.

Ще в квітні 2022 року НБУ запровадив обмеження на транскордонні операції громадян, які стосувалися й криптовалютних транзакцій.

Так, фізособам заборонялося проводити квазі-кеш операції з гривневих банківських рахунків. Транскородонні P2P-перекази в гривні лімітували сумою 100 000 гривень на місяць.

До квазі-кеш операцій відносяться, зокрема, придбання криптовалют, поповнення брокерських та форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців тощо.

У березні «ПриватБанк» оголосив, що тимчасово заборонив власним клієнтам заводити гривні на криптовалютні біржі. Тоді рішення також пояснили обмеженням Нацбанку.


Українським користувачам біткоїн-бірж обмежили операції за банківськіми картками

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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