Азіатські фондові індекси виросли в п'ятницю, Nikkei росте на тлі слабкої інфляції

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, оскільки ринки сприйняли більше сигналів про грошово-кредитну політику США та позитивні економічні дані Китаю, тоді як японський індекс Nikkei 225 виріс на слабкому показнику інфляції з Токіо.

Nikkei 225 показав найкращі результати за день, піднявшись на 1,5%, оскільки дані показали, що інфляція у столиці Японії суттєво знизилася порівняно з січневим максимумом за більш як 40 років. Показання, які зазвичай передвіщають аналогічну тенденцію загальнонаціональної інфляції, чинять менший тиск на Банк Японії, щоб почати підсилення грошової політики - сценарій, який є позитивним для японських акцій.

Зростання у п'ятницю також призвело до зростання Nikkei на 1,8% цього тижня - це найкращий результат за тиждень із середини січня.

Інші азіатські акції були помірно позитивними, оскільки оптимізм щодо відновлення економіки Китаю дещо компенсував побоювання, що зростають, з приводу більш жорсткої політики Федерального резерву.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгувалися в діапазоні від флету до максимуму в п'ятницю, але мали зростати більш ніж на 1% щотижня після низки позитивних економічних даних.

Приватне опитування, проведене в п'ятницю, показало що сектор послуг Китаю в лютому розширився швидше, ніж очікувалося. Показання були за урядовими даними, які показали, що ділова активність у Китаї зростала найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття, оскільки відновлення економіки після COVID набирало обертів.

Оптимізм щодо Китаю поширився і на інші біржі, пов'язані з цією країною, в основному на гонконгський індекс Hang Seng. Індекс підскочив на 0,8% у п'ятницю і став найкращим показником в Азії на цьому тижні з відскоком на 2,9%.

Тайванський зважений індекс також зріс на 0,8% за тиждень, тоді як австралійський індекс ASX 200 у п'ятницю зріс на 0,4%.

Індійські індекси BSE Sensex 30 та Nifty 50 зросли більш ніж на 1% кожен, оскільки акції великих технологічних компаній відстежили зростання своїх американських аналогів. Але обидва індекси були налаштовані на приглушену тижневу продуктивність.

Але настрої щодо азіатських ринків стримувалися стрибком прибутковості казначейських облігацій США цього тижня, оскільки ознаки тривкої інфляції і сильний ринок праці, що зберігаються, посилили очікування того, що процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу.

Нічні коментарі представників Федеральної резервної системи внесли певну ясність щодо того, де ставки США можуть досягти піку цього року. Але офіційні особи також попередили, що будь-які ознаки стійкої інфляції, що продовжуються, можуть довше підтримувати високі ставки.

Зростання відсоткових ставок шкодило азіатським ринкам упродовж 2022 року і обмежило якесь серйозне відновлення в 2023 році. Побоювання потенційної рецесії, спричиненої тиском із боку вищих ставок, також вплинули на настрої цього року.