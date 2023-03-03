Долар знижується до першої тижневої втрати із січня, оскільки трейдери зважують політику ФРС

Долар США знизився з 2,5-місячного максимуму по відношенню до єни в п'ятницю і послабився до свого першого тижневого падіння з січня по відношенню до основних валют, оскільки трейдери намагалися оцінити напрямок політики Федеральної резервної системи.

Єна, яка особливо чутлива до різниці довгострокових процентних ставок між США та Японією, погрожувала продовжити тижневу смугу втрат до семи тижнів, навіть незважаючи на те, що в п'ятницю вона зміцнилася, коли дохідність 10-річних облігацій США знизилася майже з чотиримісячного максимуму, близько 4,1%.

Випуску пари з долара і зростанню доходності облігацій США сприяли коментарі президента ФРБ Атланти Рафаеля Бостика відразу про те, що «повільний і стійкий курс буде відповідним курсом дій», незважаючи на те, що нові дані щодо ринку праці додаються до ряду сильних даних, що надходили останнім часом.

«Цього року прогноз для долара США, як і раніше, критично залежатиме від того, чи зможуть облігації та акції зростати разом (як це, мабуть, сталося в січні), чи ми залишимося в ведмежому середовищі, яке домінувало у 2022 році», - Написали стратеги RBC у огляді для клієнтів.

«У свою чергу, це залежатиме від даних, що надходять зі США, особливо даних щодо інфляції».

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до єни, євро та чотирьох інших основних валют, знизився на 0,11% до 104,85 зі 105,36 на початку тижня, що було найвищим рівнем з 6 січня. З минулої п'ятниці індекс знизився на 0,36%

Аналітики, опитані агентством Reuters, заявили, що недавнє зміцнення долара носить тимчасовий характер, і валюта слабшатиме протягом року на тлі покращення стану світової економіки та очікувань, що ФРС припинить підвищувати процентні ставки задовго до того, як це зробить Європейський центральний банк.

Очікується, що Банк Японії (BOJ) також почне скасовувати надзвичайні заходи стимулювання через деякий час після того, як наступного місяця губернатор Харухіко Курода піде у відставку.

Дані інфляції в Токіо за лютий перевищують цільовий показник Банку Японії вже дев'ятий місяць, але основний показник знизився з 42-річного максимуму.

Долар опустився на 0,15% до 136,575 єни після того, як напередодні піднявся до 137,10, найвищого рівня з 20 грудня. За тиждень долар лише трохи вищий за нуль, але будь-яке зростання збереже його виграшну серію з середини січня.

Євро зріс на 0,08% до 1,0606 долара після того, як на початку тижня піднявся з майже двомісячного мінімуму 1,0533 долара. З минулої п'ятниці він зріс на 0,59%.