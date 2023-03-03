Ціни на золото зростають на тлі деякої ясності ФРС, що може перервати 4-тижний відступ

Ціни на золото зросли в п'ятницю і були налаштовані на перший тижневий приріст за останні п'ять років, оскільки останні коментарі представників Федеральної резервної системи допомогли внести більше ясності в курс грошово-кредитної політики цього року.

Президент ФРС Атланти Рафаель Бостік повторив аргументи на користь підвищення на 25 базисних пунктів у березні, тоді як глава ФРС Крістофер Уоллер заявив в окремому виступі, що уповільнення інфляції та економічного зростання може призвести до того, що ставки досягнуть піку на раніше прогнозованому рівні 4%.

Але обидва вони попередили, що будь-які ознаки перегріву економіки можуть спровокувати ястребініші дії з боку центрального банку. Проте ринки металів спокійно поставилися до їхніх коментарів, продовживши раніше досягнуте цього тижня зростання.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1838,42 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1844,25 долара за унцію на 19:40 за східним часом (00:40 за Грінвічем). Обидва інструменти мали додати близько 1,5% цього тижня, їх перший позитивний тиждень із середини січня.

Але жовтий метал все ще зазнавав різких втрат у лютому через ознаки стійкої інфляції в США і сильного ринку праці. Прибутковість казначейських облігацій також зросла за ніч, тоді як долар зміцнився, оскільки дані показали, що заявки на допомогу з безробіття в США ще більше знизилися минулого тижня.

У п'ятницю основна увага приділяється активності в секторі послуг США, причому будь-які ознаки економічної стійкості дають ФРС більше можливостей для підвищення процентних ставок.

Зростання відсоткові ставки США не обіцяє нічого хорошого для ринків металів, враховуючи, що вони збільшують альтернативні витрати володіння нерентабельними активами. Золото та його аналоги зазнали різких втрат у 2022 році, коли ФРС почала агресивно підвищувати відсоткові ставки.

Але перспектива можливого призупинення підвищення ставок допомогла ринкам металів цього тижня одужати від нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину були налаштовані на щотижневий приріст майже на 7%, перервавши семитижневу смугу невдач, тоді як ф'ючерси на срібло мали вирости на 1,2% після шести тижнів втрат поспіль.

Промислові метали також виросли цього тижня, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані про ділову активність у Китаї стимулюють ставити на відновлення найбільшого у світі імпортера сировинних товарів.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 4,0800 доларів за фунт і цього тижня мали зрости більш ніж на 3%.

Але червоний метал зазнав різких втрат у четвер на тлі зростання побоювань рецесії в США цього року, яка може значно знизити промислову активність. Дані також показали цього тижня, що виробнича активність у США постійно знижувалася протягом останніх кількох місяців.