Американські акції зросли в четвер. Акції Tesla Inc впали на 5,85%: Ілона Маск та його команда не змогла вразити інвесторів

Американські акції зросли в четвер, оскільки прибутковість казначейських облігацій знизилася з попередніх максимумів після коментарів президента Федеральної резервної системи Атланти Рафаеля Бостіка про його кращий шлях підвищення процентних ставок для центрального банку.

Як аргумент на користь підвищення на чверть пункту Бостік сказав, що надає перевагу «повільному і стійкому» курсу дій для ФРС, оскільки вплив більш високих процентних ставок може почати відчуватися лише навесні.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій раніше досягла нового чотиримісячного максимуму в 4,091% після того, як дані показали, що кількість американців, які подають нові заявки на допомогу з безробіття, знову впала минулого тижня, що вказує на збереження сили на ринку праці. Витрати на робочу силу в четвертому кварталі зростали швидше, ніж спочатку передбачалося. Прибутковість 10-річних облігацій зросла на 6,7 базисних пунктів до 4,064%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, знизилася на 0,4 базисних пунктів до 4,885% після того, як раніше досягла нового 15-річного максимуму на рівні 4,944%.

"Бостик був трохи більш яструбиним, тому той факт, що він в основному сказав, то 25 було втішниним рівнем, тому що він був на яструбиному боці яструбиних людей", - сказав Рис Вільямс, головний стратег Spouting Rock Asset Management у Брін-Мор, штат Пенсільванія.

«ФРС не збожеволіла, вони розуміють, що грошово-кредитна політика працює із затримкою, тому ви тільки зараз починаєте бачити вплив першого підвищення ставок, не кажучи вже про інші 400 базисних пунктів, які вони зробили».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 341,73 пункту, або 1,05%, до 33 003,57 пункту, S&P 500 додав 29,96 пункту, або 0,76%, до 3981,35 пункту, а Nasdaq Composite додав ,50 пунктів, або 0,73%, до 11 462,98 пунктів.

Ф'ючерси на фонди ФРС, прив'язані до облікової ставки ФРС, мають рівні шанси на те, що ставка досягне діапазону 5,5-5,75% до вересня порівняно з поточним діапазоном 4,5-4,75%.

На заключному дзвінку глава ФРС Крістофер Уоллер заявив, що низка «гарячих» даних може змусити центральний банк США підвищити ставки вище від діапазону 5,1-5,4%, прогнозованого більшістю політиків Федеральної резервної системи ще в грудні.

Щомісячні дані із заробітної плати та споживчих цін найближчими днями дадуть інвесторам більше інформації про те, наскільки агресивним може бути центральний банк щодо засідання ФРС 21-22 березня, на якому в даний час очікується підвищення ставок на 25 базисних пунктів.

S&P 500 торгувався трохи вище за свою 200-денну ковзну середню близько 3940, яку трейдери розглядали як ключовий рівень підтримки, після короткочасного падіння нижче за неї вперше з 25 січня на початку сесії.

Salesforce Inc злетіла на 11,50%, продемонструвавши найбільший одноденний процентний приріст із серпня 2020 року після того, як компанія, що займається хмарним програмним забезпеченням, прогнозувала виручку в першому кварталі вище за оцінки аналітиків і подвоїла викуп своїх акцій до 20 мільярдів доларів.

Акції Tesla Inc впали на 5,85% після того, як чотиригодинна презентація генерального директора Ілона Маска та його команди не змогла вразити інвесторів кількома подробицями плану представлення доступного електромобіля.

Акції Macy's Inc підскочили на 11,11% після того, як оператор універмагу прогнозував річний прибуток вище за оцінки Уолл-стріт.

Silvergate Capital впав на 57,72% після того, як кредитор, орієнтований на криптовалюту, відклав свій річний звіт і заявив, що оцінює свою здатність працювати як діюче підприємство.

Обсяг на біржах США становив 11,15 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,46 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,19 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,10 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 10 нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 80 нових максимумів та 153 нових мінімуму.