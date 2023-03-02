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Нацбанк зменшив продаж валюти за місяць до $2,4 мільярда
20:14 02.03.2023 |
Національний банк України (НБУ) у лютому зменшив чистий продаж валюти на ринку до $2,43 млрд, порівняно із $3,08 млрд у січні та $3,16 млрд - у грудні минулого року.
За даними НБУ, регулятор купив у лютому на валютному ринку лише $28 мільйонів, а продав - $2,46 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, бсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем - до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.
Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, а в січні збільшилися ще на 5% - до $29,9 млрд.
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