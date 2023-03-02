Зростання євро призупинилося перед виходом даних щодо інфляції в Європі

Євро впав по відношенню до долара, що зміцнюється, у четвер після того, як продемонстрував найбільший одноденний приріст за місяць, напередодні даних щодо інфляції єврозони, які можуть відновити ралі валюти.

Євро виріс на 0,9% по відношенню до долара в середу, відзначивши найбільший денний стрибок за місяць після вищої, ніж очікувалося, інфляції в Німеччині в лютому, яка посилила тиск на Європейський центральний банк з метою підвищення ставок після несподівано сильних показників Франції та Іспанії. Курс впав на 0,35% до 1,0633 долара перед виходом даних щодо інфляції о 10:00 за Грінвічем.

Але інвестори дотримуються думки, що євро готове до зростання, оскільки ринки готуються до ще одного високого показника.

«Всупереч очікуванням, опубліковані сьогодні дані щодо єврозони можуть не показати невеликого падіння, а зафіксувати подальше зростання. Те саме стосується і базової інфляції», - сказав Антьє Префке, валютний аналітик Commerzbank.

"Внаслідок очікування ставок ЄЦБ можуть знову скоригуватися у бік підвищення". Це, мабуть, приведе до зростання євро, додала вона.

Фунт стерлінгів стримували зауваження керуючого Банку Англії Ендрю Бейлі, який сказав, що «нічого не вирішено» щодо майбутнього підвищення ставок, через що трейдери скоротили прогнози на вищі ставки. Фунт стерлінгів упав на 0,5% до 1,1964 доларів.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших валют, зріс на 0,39% до 104,79, чому сприяло зростання прибутковості казначейських облігацій США і після того, як представник Федеральної резервної системи Ніл Кашкарі залишив відчинені двері для підвищення ставки на 50 базисних пунктів наступному засіданні ФРС. зустріч у березні.

Єна впала на 0,37% до 136,72 за долар, тоді як австралійський і новозеландський долари, а також китайський юань трохи вагалися після сильного зростання в середу, яке було підтримано китайськими дании з виробництва.

Австралійський долар наразі впав на 0,44% - до 0,6729 долара. Новозеландський долар, який у середу зріс на 1,2%, у четвер упав на 0,7% до 0,6214 долара.

Китайський юань повернувся до 6,9125 за долар після того, як у середу було зафіксовано найбільший стрибок з 2023 року.

Інвестори з нетерпінням чекають на засідання Всекитайських зборів народних представників, які розпочнуться в неділю, чекаючи рекомендацій щодо політичної підтримки відновлення після COVID.

"Учорашній сюрприз щодо PMI для Китаю в лютому є позитивним фактором для цін на сировинні товари гірничодобувної промисловості та валют країн, що їх експортують", - сказав голова відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

"Юань і товарні валюти, такі як австралійський і новозеландський долари, можуть суттєво зрости, якщо зустріч подасть сигнал на користь зростання, як ми очікуємо", - сказав він.

Крім європейської інфляції, звіти про зайнятість у єврозоні та звіти центрального банку мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, як і дані щодо заявок на допомогу по безробіттю у США.