Європейські акції знижуються; AB Inbev впала через слабкі продажі в 4 кварталі

Європейські фондові ринки впали в четвер через слабкі продажі пивоварного гіганта Anheuser Busch InBev напередодні публікації останніх даних щодо інфляції в Єврозоні, які дадуть уявлення про майбутню траєкторію відсоткових ставок у регіоні.

О 04:10 за східним часом (09:10 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,1%.

Інвестори в Європі, а також у США були стурбовані тим, що вартість запозичень зросте більше, ніж очікувалося раніше, що вплине на майбутнє зростання, оскільки інфляцію виявилося важко приборкати.

Ринки повністю оцінили підвищення на 50 базисних пунктів Європейським центральним банком у середині березня, і президент Крістін Лагард заявила в четвер в іспанському телешоу, що підвищення процентної ставки, можливо, буде потрібно продовжити після запланованого підвищення на півпункту.

Це привертає велику увагу до попереднього індексу споживчих цін Єврозони за лютий пізніше в ході сесії, при цьому середній прогноз свідчить про річний показник 8,2%, що нижче 8,6% у попередньому місяці.

Тим не менш, попередні дані з Німеччини, Франції та Іспанії виявилися вищими за очікувані, що вказує на потенціал зростання після публікації даних по Єврозоні.

Також цікавить публікація протоколів останнього засідання ЄЦБ з питань політики, оскільки вони дадуть більше підказок щодо мислення політиків центрального банку.

У корпоративному секторі акції Anheuser Busch Inbev впали на 2,2% після того, як найбільша у світі пивоварна компанія повідомила, що обсяги продажів впали на 0,6% порівняно з попереднім роком у четвертому кварталі, що стало першим квартальним зниженням від початку пандемії. .

Акції Merck KGaA впали на 0,3% після того, як німецька науково-технологічна компанія попередила, що основний прибуток впаде у 2023 році через проблеми, пов'язані з ціновим тиском та зниженням попиту на лабораторні матеріали для COVID-19 з боку виробників ліків та вакцин.

Акції Metro Bank впали на 2% після того, як британський кредитор прогнозував, що зростання його чистої процентної маржі буде обмежене в 2023 році, оскільки він очікує, що менша кількість змін базової ставки та інфляційний тиск переважать його ініціативи щодо витрат.

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки трейдери оцінили перспективи відновлення попиту на паливо у Китаї на тлі зростання запасів сирої нафти у США.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня на 1,2 млн. барелів до трохи більше 480 млн. барелів, що є найвищим рівнем з травня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації пізно ввечері в середу.

Це був десятий тиждень поспіль зростання запасів сирої нафти у Сполучених Штатах, що викликало питання зниження попиту у найбільшого споживача сирої нафти у світі.

Дані про виробничу активність у Китаї, також опубліковані у середу, стали додатковим свідченням відновлення економіки другої за величиною економіки світу та найбільшого імпортера нафти.

На 04:10 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися з підвищенням на 0,4% до 77,99 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent зріс на 0,3% до 84,54 долара.

Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1840,05 доларів за унцію, а пара EUR/USD знизилася на 0,3% до 1,0638.