У лютому хакери вкрали криптовалюти на понад $35 млн

За лютий 2023 року зловмисники поцупили $35,3 млн у криптоактивах. Про це заявили експерти з кібербезпеки PeckShield.

Фахівці зафіксували понад 200 експлойтів. При цьому 141 злам стався в один день - 11 лютого.

Найбільшу суму - $9,2 млн - хакери викрали внаслідок атаки на користувачів гаманців MyAlgo. За ним за обсягом вкрадених коштів слідує DeFi-протокол Platypus.

У PeckShield зазначили, що в ході зламу протоколу BonqDAO зловмисники намагалися викрасти близько $120 млн, але змогли вивести тільки $2 млн.

Станом на 28 лютого хакери переказали частину коштів до міксеру Tornado Cash. Зокрема, аналітики ідентифікували транзакції на понад 9 000 ETH і 6 000 BNB.



