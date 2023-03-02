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У лютому хакери вкрали криптовалюти на понад $35 млн
12:19 02.03.2023 |
За лютий 2023 року зловмисники поцупили $35,3 млн у криптоактивах. Про це заявили експерти з кібербезпеки PeckShield.
Фахівці зафіксували понад 200 експлойтів. При цьому 141 злам стався в один день - 11 лютого.
Найбільшу суму - $9,2 млн - хакери викрали внаслідок атаки на користувачів гаманців MyAlgo. За ним за обсягом вкрадених коштів слідує DeFi-протокол Platypus.
У PeckShield зазначили, що в ході зламу протоколу BonqDAO зловмисники намагалися викрасти близько $120 млн, але змогли вивести тільки $2 млн.
Станом на 28 лютого хакери переказали частину коштів до міксеру Tornado Cash. Зокрема, аналітики ідентифікували транзакції на понад 9 000 ETH і 6 000 BNB.
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