Долар намацує опору, оскільки увага переключається на інфляцію в Європі

Долар відхекався в Азії в четвер, стабілізувавшись, оскільки прибутковість у США зросла, поки інвестори чекали на дані щодо інфляції в Європі, після неприємних сюрпризів у Німеччині, Франції та Іспанії, які підштовхнули євро цього тижня.

Долар втратив 0,9% по відношенню до євро в середу, це саме різке падіння за місяць. Євро був приблизно на 0,2% твердішим у четвер, при цьому єдина валюта становила 1,0649 долара на азіатських торгах напередодні даних з інфляції, які мають бути опубліковані о 10:00 за Грінвічем.

У зв'язку з вищою, ніж очікувалося, інфляцією в Німеччині в лютому, яка посилила тиск на Європейський центральний банк з метою підвищення ставок після несподівано сильних показників у Франції та Іспанії, ринки готуються до ще одного неприємно високого показника.

"Очікується більш повільне зростання... порівняно з останніми 8,6%, але це суперечить ІСЦ Франції та Іспанії, які нещодавно знову прискорилися", - сказав стратег OCBC Bank Крістофер Вонг у Сінгапурі. «Несподіване зростання може надати євро певної сили».

Індекс долара США зріс на 0,2% до 104,58, чому сприяло те, що прибутковість казначейських облігацій США досягла нового максимуму під час торгів в Азії, а представник Федеральної резервної системи Ніл Кашкарі залишив відчинені двері для підвищення ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у березні.

Єна залишалася досить стабільною на рівні 136,40 за долар, тоді як австралійський і новозеландський долари, а також китайський юань трохи вагалися після сильного зростання в середу, підкріпленого багатими даними виробництва в Китаї.

Австралійському долару необхідно подолати свою 200-денну ковзну середню на рівні 0,6794 долара, щоб продовжити відновлення. Востаннє у четвер він був на 0,2% нижчим на рівні 0,6746 долара. Новозеландський долар, що виріс у середу на 1,2%, у четвер впав на 0,4% до 0,6230 долара.

Китайський юань повернувся до 6,8928 за долар після того, як у середу було зареєстровано найбільший стрибок з 2023 року.

Інвестори з нетерпінням чекають на засідання Всекитайських зборів народних представників, які розпочнуться в неділю, з прицілом на рекомендації щодо політичної підтримки відновлення після COVID.

"Вчорашній сюрприз щодо PMI для Китаю в лютому є позитивним фактором для цін на сировинні товари гірничодобувної промисловості та валют країн, що їх експортують", - сказав голова відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

"Ми вважаємо, що австралійський долар може суттєво зрости протягом кількох тижнів після двох зустрічей у Китаї", - сказав він.

"Юань і товарні валюти, такі як австралійський і новозеландський долари, можуть істотно зрости, якщо зустріч подасть сигнал на користь зростання, як ми очікуємо".

Курс фунта стримувався коментарями керуючого Банку Англії Ендрю Бейлі, який сказав, що «нічого не вирішено» щодо майбутнього підвищення ставок, через що трейдери урізали ставки на вищі ставки. Фунт стерлінгів упав на 0,2% до 1,2005 доларів.

Крім європейської інфляції, звіти про зайнятість у єврозоні та протоколи центральних банків будуть опубліковані пізніше цього ж дня, як і дані щодо заявок на допомогу по безробіттю в США.