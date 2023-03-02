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Ціни на золото зміцнюються, оскільки ралі долара зійшло нанівець, мідь підтримується надіями на зростання Китаю
08:14 02.03.2023 |
Ціни на золото в четвер коливалися на більш ніж тижневому максимумі, оскільки слабкість долара пішла на користь жовтому металу, тоді як мідь стабілізувалася після сильного ралі цього тижня на оптимізмі, що зростає, з приводу відновлення економіки Китаю.
Ціни на метали зростали три сесії поспіль із найслабшого рівня цього року, оскільки лютневе ралі долара, схоже, видихнулося. Долар США різко впав до кошика валют у середу, також постраждав від деякої фіксації прибутку після зростання майже на 3% минулого місяця.
Спот-золото стабілізувалося на рівні $1837,38 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися без змін на рівні $1843,75 за унцію до 19:22 за східним часом (00:22 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 0,6% та 0,4% відповідно у середу.
Ціни на мідь у четвер стабілізувалися після стрімкого зростання на попередній сесії, оскільки дані показали, що ділова активність у Китаї у лютому зросла до більш ніж 10-річного максимуму.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $4,1723 за фунт після зростання на 2,3% на попередній сесії. Червоний метал також зріс на понад 5,5% цього тижня.
Позитивні дані Китаю вказують на сильне відновлення економіки після того, як країна послабила більшість заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року, і є гарною ознакою попиту на сировинні товари у найбільшого у світі імпортера міді.
Але прихильникам міді, як і раніше, доводиться боротися зі зростанням відсоткових ставок та уповільненням промислової активності в іншій частині земної кулі.
Дані щодо виробничої активності США у лютому були слабшими, ніж очікувалося, як показали дані у середу. Але несподіване зростання виробничих цін показало, що інфляція може виявитися більш стійкою, ніж очікувалося, у найбільшій економіці світу.
Більш сильні, ніж очікувалося, показники інфляції у Німеччині також посилили побоювання, що Європейський центральний банк продовжить різко підвищувати процентні ставки. Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого для ринків металів, оскільки збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
Ціни на метали впали у 2022 році і можуть зіткнутися з ще більшим падінням у найближчі місяці. Хоча жовтий метал в кінцевому підсумку виграє від розвороту грошово-кредитної політики США, такий розворот здається малоймовірним у найближчій перспективі з огляду на те, що інфляція в країні, як і раніше, висока.
Сьогодні в центрі уваги зосереджено на даних щодо інфляції в єврозоні, а також показниках продуктивності праці в несільськогосподарському секторі США за четвертий квартал.
Ціни на інші дорогоцінні метали трохи впали після сильного зростання попередньої сесії. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до 957,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до 21,073 доларів за унцію.
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