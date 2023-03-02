S&P та Nasdaq зазнали втрат, оскільки виробництво посилює побоювання щодо монетарної політики ФРС

S&P 500 і Nasdaq впали другу сесію поспіль у середу, оскільки дохідність казначейських облігацій підскочила після того, як виробничі дані показали, що інфляція, ймовірно, залишиться незмінно високою, тоді як коментарі політиків Федеральної резервної системи підтримали яструбину позицію.

Прибутковість 10-річних облігацій уперше з листопада перевищила 4%, досягнувши максимуму в 4,01% після того, як дослідження Інституту управління постачанням (ISM) показало, що виробництво США скоротилося в лютому, а ціни на сировину зросли минулого місяця.

Після того, як дані були опубліковані, доходність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай йде в ногу з очікуваннями щодо процентних ставок, зросла наступного дня після досягнення 4,904% найвищого рівня з 2007 року. Востаннє вона зросла на 8,4 базисних пунктів до 4,881%.

«Ви могли бачити, що ринок трохи погіршився, прибутковість почала зростати після лютневого виробничого звіту ISM. Prices paid компонент, який справді підскочив, перервав чотиримісячну смугу зниження цін», - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег компанії. Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган, з посиланням на індекс сплачених цін на виробництво ISM, що розглядається як індикатор інфляції.

"Це просто ще одне свідчення, яке ми бачили за останні пару тижнів, що інфляція залишається більш жорсткою, ніж те, що більшість людей думали в січні", - сказав він, додавши, що, ймовірно, ФРС збирається підняти ставки вище.

Саглимбене додав, що ринок облігацій останнім часом вказує на більшу ймовірність того, що ФРС може зрушити відсоткову ставку десь близько до 6%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 5,14 пункту, або 0,02%, до 32 661,84 пункту, S&P 500 втратив 18,76 пункту, або 0,47%, до 3951,39 пункту, а Nasdaq Composite - на 76,06 пунктів, або 0,66%, до 11 379,48 пунктів.

Індекс Доу-Джонса залишився майже без змін, оскільки акції Caterpillar зросли на 3,81% після того, як виробник будівельного обладнання заявив, що досягнув попередньої угоди з профспілкою, яка представляє робітників на чотирьох його підприємствах.

Ф'ючерси на фонди ФРС показали, що трейдери збільшили ставки на те, що центральний банк США підвищить базову ставку до діапазону 5,5-5,75% до вересня з поточного діапазону 4,5-4,75%.

Ще більше посиливши побоювання з приводу агресивності центрального банку, президент ФРС Міннеаполісу Ніл Кашкарі, який голосує у комітеті зі встановлення ставок у 2023 році, заявив, що він «неупереджений» щодо підвищення ставки на 25 або 50 базисних пунктів у березні. Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав в есе, що хоча ставки за федеральними фондами від 5% до 5,25% буде достатньо, політика повинна залишатися жорсткою «аж до 2024 року», поки інфляція явно не знизиться.

Після сильного січня основні індекси США впали в лютому на тлі зростаючих очікувань того, що ФРС підвищить ставки більше, ніж передбачалося, оскільки такі сегменти економіки, як ринок праці, залишаються напруженими, а інфляція не знижується так швидко, як очікувалося.

Щомісячні дані про заробітну плату та споживчі ціни в США найближчими днями допоможуть інвесторам оцінити траєкторію зміни ставок напередодні засідання 21-22 березня, коли ФРС, як очікується, підвищить ставки на 25 базисних пунктів.

Енергетичний та сировинний сектори були одними з небагатьох переможців на сесії, оскільки ціни на сировинні товари зросли після того, як дані показали, що виробнича діяльність Китаю зростала найшвидшими темпами за понад десятиліття, оскільки країна продовжує залишати позаду свої обмеження COVID-19.

Акції Tesla Inc впали на 1,43% напередодні дня інвестора. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з планом, виробник електромобілів готує модернізацію виробництва своєї найпопулярнішої моделі Y.

Акції Novavax Inc впали на 25,92% після того, як виробник вакцини проти COVID-19 висловив сумніви щодо своєї здатності залишатися в бізнесі та оголосив про плани скоротити витрати у зв'язку з підготовкою до осінньої кампанії вакцинації.

Обсяг на біржах США становив 11,00 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,39 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,32 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,29 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 114 нових мінімумів.