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Європейські акції зростають; Китайські дані натякають на глобальне відновлення
12:29 01.03.2023 |
Європейські фондові ринки в середу торгувалися з підвищенням, чому сприяв оптимізм щодо того, що виробничий сектор Китаю може очолити відновлення світової економіки.
О 03:45 за східним часом (08:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,2%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.
У лютому виробнича діяльність Китаю зростала найшвидшими темпами за десятиліття, оскільки відновлення другої за величиною економіки світі набирало обертів після ослаблення її жорстких обмежень боротьби з COVID.
Згідно з даними, опублікованими в середу, індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості у лютому зріс до 52,6, що вище січневого значення 50,1.
Ці новини про зростання на одному з ключових експортних ринків Європи надали імпульсу європейським ринкам у середу.
Хороші новини продовжилися в Європі, оскільки виробничий PMI Іспанії піднявся до 50,7 у лютому, піднявшись на територію зростання вперше з червня 2022 року, порівняно з 48,4 у попередньому місяці.
Інвестори матимуть глобальні виробничі PMI для Єврозони, Німеччини та Франції, які надійдуть пізніше протягом сесії.
Однак зростання, ймовірно, буде обмежено після того, як дані щодо інфляції в регіоні Північний Рейн-Вестфалія, промисловому центрі Німеччини, показали річне зростання до 8,5% у лютому порівняно з 8,3% у попередньому місяці.
Дані інфляції як у Франції, так і в Іспанії виявилися вищими, ніж очікувалося, у вівторок, припускаючи, що Європейський центральний банк продовжить підвищувати вартість запозичень в найближчі місяці.
У корпоративному секторі акції Puma впали на 2,1% після того, як німецький виробник спортивного спорядження попередив, що прибуток, ймовірно, впаде цього року, оскільки високі процентні ставки та інфляція обмежують споживчі витрати, навіть після підвищення дивідендів після рекордних продажів у 2022 році. року.
Акції Beiersdorf впали на 1,2% після того, як компанія заявила, що очікує уповільнення зростання продажів цього року після рекордного 2022 завдяки високому попиту на її кошти по догляду за шкірою.
Persimmon впала більш ніж на 9% після того, як генеральний директор британської компанії з будівництва будинків попередив, що цього року на ринок житла обрушаться економічні потрясіння, а конкуренція знизиться майже наполовину.
Акції Just Eat впали майже на 6% після того, як служба доставки їжі повідомила про зниження замовлень, оскільки клієнти скоротили витрати на їжу на виніс, навіть незважаючи на те, що у 2022 році вона досягла операційного прибутку.
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