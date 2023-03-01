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Visa та Mastercard призупиняють партнерство з криптокомпаніями через кризу в галузі цифрових валют, — Reuters

08:53 01.03.2023 |

Фінанси

 

Американські платіжні гіганти Visa й Mastercard призупиняють просування криптовалюти після краху кількох криптобірж, який «похитнув віру в індустрію», повідомляють джерела Reuters.

2022-й рік приголомшив криптоіндустрію падінням великих гравців, таких як галузеві компанії FTX і BlockFi. Крахи сколихнули криптоінвесторів і посилили регуляторний контроль над сектором. Як наслідок, і Visa, і Mastercard вирішили відкласти запуск певних продуктів і послуг, пов'язаних із криптовалютою, доки ринкові умови та нормативне середовище не поліпшаться.

«Останні гучні крахи в криптосекторі є важливим нагадуванням про те, що нам потрібно пройти довгий шлях, перш ніж криптовалюта стане частиною основних платежів і фінансових послуг», - сказав представник Visa в коментарі Reuters, зазначивши, що «це не змінює криптостратегію та фокус компанії».

Представник Mastercard зазначив, що компанія зосередить зусилля на технології блокчейну та тому, як її можна застосувати, «щоб допомогти усунути поточні проблеми та створити більш ефективні системи».

Останніми роками платіжні гіганти дещо потеплішали до криптовалюти, зважаючи на велику популярність цифрових активів. У квітні Mastercard об'єдналася з криптокредитором Nexo, щоб запустити першу у світі платіжну картку з «криптопідтримкою». Visa у жовтні оголосила про розширення партнерства з FTX (але в листопаді компанії довелось розірвати ці глобальні угоди щодо кредитних карток), а American Express у 2021 році заявила, що розгляне використання криптовалюти як можливого варіанту обміну бонусних балів у майбутньому. Але компанія не розглядає криптотокени як стратегічний пріоритет у найближчій перспективі, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

«У найближчій перспективі ми не бачимо, що криптовалюта замінить наші основні платіжні та кредитні послуги», - сказав представник AmEx у заяві, надісланій електронною поштою, додавши, що компанія продовжує досліджувати варіанти використання цієї технології.

Голова правління інвестиційної компанії Great Hill Capital Томас Гейс вважає, що великі платіжні компанії «не можуть і не повинні рухатися вперед, доки не буде чіткої нормативної бази».

«Затримки не пов'язані з їхнім основним бізнесом, оскільки він залишається сильним. Вони пов'язані з невизначеним регуляторним середовищем для криптовалюти та зниженням попиту/інтересу до послуг криптовалюти в найближчій перспективі», - каже Гейс.


Visa та Mastercard призупиняють партнерство з криптокомпаніями через кризу в галузі цифрових валют, — Reuters

 
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin, Visa, Mastercard
 

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