Долар слабшає, оптимістичний PMI Китаю відроджує схильність до ризику

Долар вагався в середу після того, як виробнича діяльність Китаю зросла найшвидшими темпами з квітня 2012 року і перевищила прогнози, що викликало певний апетит до ризику, який спричинив зниження долара-прихістку.

Юань та австралійський долар отримали підтримку завдяки оптимістичним економічним даним із Китаю, які показали, що офіційний індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості (PMI) минулого місяця становив 52,6 проти 50,1 у січні.

Аналогічним чином, згідно з офіційними даними, активність у невиробничій сфері Китаю в лютому зростала швидшими темпами, тоді як індекс ділової активності в обробній промисловості Caixin/S&P Global за минулий місяць також перевершив очікування ринку.

Материковий юань виріс на 0,1% до 6,9250 за долар, тоді як офшорний юань зріс на 0,26% до 6,9371 за долар.

"Сильний набір індексів PMI Китаю вдихнув життя у відновлення торгівлі в Китаї", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Австралійський долар, який упав до двомісячного мінімуму раніше в середу після м'яких внутрішніх економічних даних, також відіграв свої втрати після китайських опитувань і востаннє зріс на 0,07% до 0,6733 долара.

Австралійський долар часто використовується як ліквідний аналог юаня.

Економіка Австралії зростала найслабшими темпами за рік минулого кварталу, тоді як щомісячні споживчі ціни в країні зросли менше, ніж очікувалося, у січні, як показали окремі дані в середу, що може свідчити про повільніші темпи підвищення ставок Резервним банком Австралії.

"Я думаю, що учасники ринку уважно вивчать січневий індекс споживчих цін, щоб оцінити короткострокові перспективи політики RBA", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Але з огляду на те, що РБА сказав на останньому засіданні, схоже, вони вже ухвалили рішення і хочуть ще більше підвищити відсоткові ставки».

За всіма напрямками долар США в середу знизився, оскільки ринки вітали пожвавлення активності у другій за величиною економіці світу після виходу Китаю із жорсткої політики щодо COVID наприкінці минулого року.

Це породило сподівання на більш стриманий спад у світовій економіці після агресивного підвищення відсоткові ставки великими центральними банками.

Євро виріс на 0,09% до 1,0586 долара, компенсувавши частину втрат попередньої сесії.

Інфляція у двох найбільших економіках єврозони несподівано зросла у лютому, як показали дані у вівторок, що посилило очікування підвищення процентної ставки Європейським центральним банком (ЄЦБ).

"У той час як все ще висока інфляція в США віщує подальше посилення ФРС, інфляція в зоні євро буде вищою і більш стійкою в 2023 році, а ЄЦБ доведеться посилити більше, ніж ФРС", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie щодо валютних і процентних ставок.

Фунт стерлінгів зріс на 0,12% до 1,2032 долара, піднявшись на 1% на початку тижня після того, як Великобританія уклала угоду між Північною Ірландією і Європейським союзом після Brexit.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак перебував у Північній Ірландії, а потім у вівторок зустрівся зі своїми законодавцями, щоб продати нову угоду.

По відношенню до кошика валют індекс долара США впав на 0,07% - до 104,91.

У лютому він виріс майже на 3%, що стало його першим місячним приростом після чотиримісячної смуги невдач, оскільки низка сильних економічних даних США за останні тижні підвищила ринкові очікування того, що Федеральна резервна система продовжуватиме підвищувати ставки.

Ціни на ф'ючерси в даний час передбачають пік ставки за федеральними фондами близько 5,4% до вересня.

"Ми бачимо, що ФРС йде до 5,5% з зростаючим ризиком на 6%", - сказав Майкл Евері, глобальний стратег Rabobank. «ФРС іде вперед. Інші не можуть слідувати чи відповідати. Долар зростатиме».

Долар виріс на 0,06% по відношенню до японської ієни до 136,31 після того, як у лютому він виріс майже на 5% по відношенню до ієни, що стало найбільшим місячним приростом з червня минулого року.

Ківі додав 0,17% до 0,6195 доларів.