Азіатські фондові індекси зростають, Китай зростає на позитивних даних PMI

Китайські біржі показали зростання на азіатських фондових ринках у середу після того, як дані показали, що ділова активність у країні зросла до рівнів, що існували до COVID, хоча побоювання з приводу підвищення процентних ставок у США і слабкі дані з інших регіонів обмежували ширше зростання .

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,4% та 0,9% відповідно, оскільки зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) країни - ключовий показник ділової активності - у лютому зріс до максимуму за десятиліття.

Shanghai Composite був близьким до восьмимісячного максимуму, оскільки сильні виробничі та невиробничі PMI вказували на те, що відновлення економіки азіатського гіганта набирає обертів після того, як він послабив більшість заходів для боротьби з COVID.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 3,3% і став найкращим в Азії, оскільки оптимізм із приводу Китаю допоміг індексу відновитись після майже двомісячного мінімуму.

Відновлення в Китаї служить гарною ознакою для ширших азіатських економік, які залежать від країни як від торгового партнера. Фондові індекси Китаю зросли у середу, при цьому виважений тайванський індекс зріс на 0,4%.

Проте більшість азіатських акцій зазнали різких втрат з лютого, оскільки побоювання щодо підвищення процентних ставок у США вдарили по регіональних ринках. Цей настрій все ще зберігався у середу та обмежив зростання на більшості регіональних бірж.

Ознаки уповільнення економічного зростання в інших країнах Азії також мають вплив.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,2%, оскільки дані показали, що виробничий PMI у країні продовжував скорочуватися протягом лютого, що вказує на посилення тиску на зростання протягом найближчих місяців.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, оскільки дані показали, що економічне зростання країни різко сповільнилося у четвертому кварталі 2022 року. Бум після COVID в Австралії вичерпав себе, внаслідок чого країна бореться з високою інфляцією та зростаючими відсотковими ставками.

З іншого боку, індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 підскочили на 0,6% та 0,5% на початку торгів, навіть незважаючи на те, що дані показали, що економіка країни зросла у четвертому кварталі трохи менше, ніж очікувалося.

Але індійська економіка зросла на 7% у 2022 році, значно випереджаючи азіатські аналоги.

Акції Adani Enterprises Ltd підскочили на 10%, при цьому більшість інших акцій Adani Group зросли, оскільки конгломерат прагнув заспокоїти побоювання інвесторів щодо своєї боргової позиції.

Серед акцій Південно-Східної Азії базовий індекс Індонезії зріс на 0,2%, оскільки дані щодо інфляції за лютий виявилися вищими, ніж очікувалося, передбачаючи посилення тиску на місцеві акції.