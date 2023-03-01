Волл-стріт закрила лютий з втратами, оскільки побоювання щодо дій ФРС зберігаються

Фондові індекси США завершили лютий мляво, і кожен із трьох основних індексів завершився місячним зниженням, оскільки інвестори продовжують оцінювати, чи залишаться відсоткові ставки високими протягом тривалого часу.

Після сильного зростання в січні акції знизилися в лютому, оскільки економічні дані та коментарі представників Федеральної резервної системи США спонукали учасників ринку переглянути ймовірність того, що центральний банк підвищить ставки до вищого рівня, ніж прогнози ринку, і утримуватиме їх на високому рівні довше.

"Ринок багато в чому очікував, що справи підуть на спад швидше, змушуючи ФРС розвернутися, зробити паузу або знизити ставки раніше, ніж казала ФРС", - сказав Йохан Гран, головний ринковий стратег ETF в Allianz Investment Management у Міннеаполісі.

«Стійкість ФРС набагато рішучіша і міцна, ніж стійкість інвесторів, тому ми повертаємося до старої мантри: чи справді ви хочете боротися з ФРС із цього приводу, і в цьому випадку все ще буде помилкою намагатися зробити це"

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 232,39 пункту, або 0,71%, до 32 656,7 пункту, S&P 500 - на 12,09 пункту, або 0,30%, до 3970,15 пункту, а Nasdaq Composite - на 11,44 пункту, або 0,1%, до 11 455,54 пункту.

За місяць S&P 500 упав на 2,61%, Dow - на 4,19%, а Nasdaq - на 1,11%.

Трейдери почали оцінювати шанси на більше підвищення ставки на 50 базисних пунктів у березні, хоча шанси залишаються низькими і становлять близько 23%, згідно з ф'ючерсами ФРС, які припускають, що ставки досягнуть піку на рівні 5,4% до вересня порівняно з 4,57. %. зараз.

BofA Global Research попередив, що ФРС може підвищити відсоткові ставки майже до 6%.

Проте економічні дані у вівторок показали, що показник споживчої довіри несподівано впав у лютому, а індекс цін на житло у грудні ще більше сповільнився.

Індекс "блакитних фішок" Dow впав через падіння Goldman Sachs на 3,80% після того, як генеральний директор Девід Соломон заявив, що банк розглядає "стратегічні альтернативи" для свого споживчого бізнесу.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, зросла на 2,3 базисних пункти до 4,816%. Падіння прибутковості після виходу економічних даних сприяло зростанню S&P 500 та Nasdaq, але наприкінці сесії обидва індекси знизилися і закрилися в мінусі.

Волатильність була звичайним явищем з того часу, як минулого року ФРС розпочала цикл підвищення ставок. S&P 500 провів 18 сесій з прибутком або збитком не менше 1% цього року, що відповідає першим двом місяцям 2022 року, коли в результаті було 122 такі торгові дні на рік.

Президент ФРС Чикаго Остен Гулсбі заявив, що ФРС має доповнювати традиційні урядові дані та свідчення фінансових ринків спостереженнями за економічними умовами в режимі реального часу, якщо вона хоче проводити правильну політику, а не покладатися на реакцію ринку.

Meta Platforms виросли на 3,19% після того, як материнська компанія Facebook заявила, що створює нову групу продуктів найвищого рівня, орієнтовану на генеративний штучний інтелект.

Акції Target Corp зросли на 1,01% після того, як великий рітейлер повідомив про несподіване зростання продажів у святковий квартал, але попередив про доходи у 2023 році через невизначеність в економіці США.

Акції Norwegian Cruise Line Holdings Ltd впали на 10,18% після того, як прогноз прибутку круїзного оператора на весь рік не виправдав очікувань. Це пов'язує стиск із зростаючими витратами на паливо та робочу силу.

Обсяг на біржах США становив 11,63 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,46 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,13 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та 10 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 85 нових максимумів та 91 новий мінімум.