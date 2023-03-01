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Мінфін розмістив облігації у гривні на 13,8 мільярда – ставки знову зросли
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 28 лютого серпня, залучило до державного бюджету 13,77 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні з погашенням через 9 місяців надійшло 537,33 мільйона гривень під 15% річних, ОВДП з погашенням через рік вдалося розмістити на 983,61 млн грн під 18,5%.
Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,3 року на 2,49 мільярда гривень під 19% річних та дворічні ОВДП на 3,32 мільярда гривень під 19,6%. Раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,5% та 19,5% річних відповідно.
Від продажу облігацій з терміном обігу 2,4 роки вдалося залучити 3,19 мільярда гривень під 19,7% річних, а від продажу ОВДП з погашенням через 2,7 роки - 3,24 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19,75% річних.
Водночас Мінфін не розміщував бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати до складу резервів.
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