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АНАЛІТИКА

У Банку Англії заявили про перспективи використання цифрового фунта

 

У Великій Британії заступник голови з монетарної політики нацбанку Бен Бродбент заявив, що представники ЦБ зосередили «пильну увагу» на регуляторних наслідках внаслідок потенційного впровадження CBDC. Про це повідомляє Bloomberg.

Посадовець зауважив, що цифрова валюта надає нові можливості для місцевого бізнесу.

«Досвід діджиталізації демонструє, що нові технології можуть бути впроваджені досить швидко. Очевидно, це відкриває перспективи для фінансових установ, підприємств та споживачів. Ми очікуємо вдосконалення [CBDC] та зниження вартості транзакцій», - наголосив Бродбент.

На початку лютого 2023 року представники скарбниці Великої Британії та Банку Англії оголосили про вивчення впливу цифрового фунта на фінансову стабільність. За словами очільника Мінфіну Джеремі Ханта, запуск CBDC можливий вже цього десятиліття.


У Банку Англії заявили про перспективи використання цифрового фунта

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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