Європейські фондові індекси знижуються через зростання побоювань щодо інфляції

Європейські фондові ринки у вівторок торгувалися зі зниженням після того, як дані щодо регіональної інфляції вказали на подальше підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком, що затьмарило будь-яку добру волю, викликану новою торговельною угодою між Великобританією та Європейським союзом.

О 03:45 за східним часом (08:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,4%.

Франція та Іспанія опублікували вищі, ніж очікувалося, дані про споживчі ціни за лютий, що посилило тиск на Європейський центральний банк з метою подальшого підвищення процентних ставок, що потенційно може вплинути на економічне зростання в регіоні.

Споживчі ціни у Франції підскочили на 6,2% у порівнянні з минулим роком, у порівнянні з 6% у січні, тоді як аналогічний показник в Іспанії зріс до 6,1% у річному обчисленні, що вище ніж 5,9% за 12 місяців до січня.

Очікується ще одне підвищення ставки на 50 базисних пунктів на засіданні ЄЦБ в середині березня, і в даний час ринки оцінюють ще 75 базисних пунктів в єврозоні до кінця літа.

Ця новина посилила похмурий настрій інвесторів, оскільки ринки все більше побоюються подальшого зростання вартості запозичень не лише в Європі, а й у США, які є основним драйвером зростання у світі.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив пізно ввечері в понеділок, що Великобританія у понеділок уклала угоду з Європейським Союзом про правила торгівлі Північної Ірландії після Брекситу, прагнучи усунути напруженість, викликану правилами торгівлі для частини Великої Британії, яка має суходольний кордон з ЄС.

У корпоративному секторі акції Bayer впали більш ніж на 4% після того, як німецький фармацевтичний та біотехнологічний гігант очікує падіння виручки та прибутку цього року через вищі витрати.

Акції Ocado впали більш ніж на 8% після того, як онлайн-бакалійник повідомив про більщі, ніж очікувалося, річні збитки через зростання вартості життя, яке змусило покупців скоротити витрати.

Акції Santander зросли на 0,5% після того, як іспанська банківська група оголосила про нові цілі за прибутковістю та пообіцяла повернути велику частку прибутку інвесторам.

Ціни на нафту зросли у вівторок, але еталонні контракти, як і раніше, зазнають щомісячних збитків на тлі побоювань, що подальше підвищення відсоткових ставок у США вдарить по попиту у найбільшій економіці світу.

Пізніше у ході сесії увага буде звернена на останні дані про запаси нафти в США, які мають бути опубліковані галузевою групою Американського інституту нафти, перед офіційними даними Управління енергетичної інформації в середу, які дозволять отримати додаткові відомості про попит на сиру нафту у найбільшому у світі споживачі енергії.

На 03:45 за східним часом ф'ючерси на американську нафту торгувалися з підвищенням на 0,8% до 76,28 долара за барель, а контракт на нафту марки Brent зріс на 0,7% до 82,58 долара. Обидва контракти можуть впасти більш ніж на 4% цього місяця.

Крім того, ф'ючерси на золото впали на 0,5% до 1816,15 доларів за унцію, тоді як пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,0614.