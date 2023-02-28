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Біткоїн-біржа Coinbase заявила про зупинення торгівлі BUSD
10:43 28.02.2023 |
Американська криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що зупинить торгівлю стейблкоїном Binance USD (BUSD) з 13 березня.
У компанії зазначили, що регулярно відслідковують відповідність активів на біржі стандартам лістингу.
Варто зазначити, що на момент написання капіталізація стейблкоїну скоротилася до $10,6 млрд, за даними CoinMarketCap.
Нагадаємо, у лютому Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк наказав емітенту BUSD, компанії Paxos, припинити випуск нових стейблкоїнів. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США може визнати актив цінним папером.
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