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АНАЛІТИКА

Біткоїн-біржа Coinbase заявила про зупинення торгівлі BUSD

10:43 28.02.2023 |

Фінанси

 

Американська криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що зупинить торгівлю стейблкоїном Binance USD (BUSD) з 13 березня.

У компанії зазначили, що регулярно відслідковують відповідність активів на біржі стандартам лістингу.

Варто зазначити, що на момент написання капіталізація стейблкоїну скоротилася до $10,6 млрд, за даними CoinMarketCap.

Біткоїн-біржа Coinbase заявила про зупинення торгівлі BUSD

 

Нагадаємо, у лютому Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк наказав емітенту BUSD, компанії Paxos, припинити випуск нових стейблкоїнів. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США може визнати актив цінним папером.


Біткоїн-біржа Coinbase заявила про зупинення торгівлі BUSD

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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