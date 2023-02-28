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Долар відновлюється після чотиримісячної смуги невдач на очікуваннях підвищення процентної ставки у США
09:08 28.02.2023 |
Долар США відновив своє ралі у вівторок після короткої паузи на початку тижня, що дозволило йому повернутися до завершення місяця зі значним зростанням після чотиримісячної смуги невдач.
Ринкові очікування того, що Федеральній резервній системі США доведеться підвищити ставки більше, ніж спочатку очікувалося, які посилилися після багатьох оптимістичних економічних даних зі Сполучених Штатів, викликали зростання долара.
Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, зріс на 0,18% до 104,84 на азіатських торгах і очікував на місячне зростання більш ніж на 2,5%, вперше з вересня.
Стійкість найбільшої економіки світу дала привід політикам ФРС залишатися яструбиними, і тепер інвестори очікують, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи вище за 5,4% до вересня.
"Долар відновився, що повністю виправдано сильними січневими цифрами, отриманими в лютому, і переоцінкою ФРС", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії, маючи на увазі сильне зростання. Економічні дані США.
«Я думаю, що ми ніби гойдаємося від однієї великої публікації даних до іншої... Наступний рух долара насправді залежить від того, як лютневі дані почнуть діяти у березні».
Фунт стерлінгів втратив деякі здобутки попередньої сесії, впавши на 0,18% до 1,2041 долара.
У понеділок він виріс на 1% після того, як Великобританія та Європейський союз оголосили про нову угоду про торгові угоди після Brexit для Північної Ірландії, відому як Віндзорські рамки.
Це покращило перспективи економіки Великобританії після Брекситу, оскільки прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що це прокладе шлях до нового розділу у відносинах Лондона з блоком.
Наразі євро впав на 0,22% до 1,0585 доларів, додавши 0,6% на попередній сесії на новинах.
Очікується, що британський парламент проголосує за правочин, а опозиційна Лейбористська партія заявить, що проголосує за.
Лідер Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії (DUP) заявив, що його партія опрацьовує деталі.
"Музика настрою передбачає, що ця штука буде успішною... тут, ймовірно, є місце для деякої залишкової сили фунта стерлінгів", - сказав Аттрілл.
«Реальна справа в тому, чи це є трампліном для більш сильного та значно покращеного усунення торгових непорозумінь в цілому між Великобританією та ЄС?»
По відношенню до японської єни долар зріс на 0,07% до 136,31. Керуючий Банку Японії (BOJ) Казуо Уеда, який вступає на посаду, досі не дав жодних підказок про те, чи може банк найближчим часом відмовитися від своїх масштабних стимулів, хоча він зазначив, що у нього є ідеї з цього приводу.
Заступник губернатора Шиничі Учіда, який вступає на посаду, у вівторок також зазначив можливість негайного перегляду надм'якої грошово-кредитної політики Банку Японії.
Новозеландський долар упав на 0,3% до 0,61475 долара, а австралійський долар упав на 0,28% до 0,6720 долара.
Дані, опубліковані у вівторок, показали, що позитивне сальдо рахунку поточних операцій Австралії різко зросло в грудневому кварталі, тоді як окремі дані вказали на сильне відновлення роздрібних продажів в січні після несподіваного падіння в грудні.
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