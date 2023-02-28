Ціни на золото коливаються вище за мінімуми 2023 року, оскільки невизначеність щодо дій ФРС зберігається

Ціни на золото залишалися у вузькому діапазоні у вівторок після того, як трохи відновилися з найнижчого рівня цього року, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок і очікування на ключові економічні показники США цього тижня утримували трейдерів в основному осторонь.

Жовтий метал продемонстрував втрати чотири тижні поспіль, оскільки більш висока, ніж очікувалося, інфляція в США та ознаки економічної стійкості в країні викликали побоювання, що Федеральна резервна система матиме достатньо економічного запасу, щоб продовжувати підвищувати процентні ставки.

Спот-золото не змінилося на рівні 1817,51 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи впали до 1824,20 долара за унцію до 20:55 за східним часом (1:55 за Грінвічем). Обидва інструменти відновилися після двомісячного мінімуму у понеділок.

Цього тижня основну увагу буде приділено індексу менеджерів із закупівель США (PMI) за лютий, який, як очікується, покаже деяке зниження економічної активності, оскільки найбільша економіка світу бореться з високою інфляцією та процентними ставками, що зростають.

Але ФРС дала зрозуміти, що прагне подальшого уповільнення зростання, перш ніж вона зможе розглянути питання про зупинення темпів підвищення ставок. У той час як більшість трейдерів оцінюють підвищення центральним банком ставки на 25 базисних пунктів під час його березневого засідання, невелика група готується повернутися до підвищення на 50 базисних пунктів з огляду на недавню впертість інфляції.

Зростання відсоткових ставок несприятливе для ринків металів з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Ця угода призвела до зниження цін на метали у 2022 році і, як очікується, чинитиме тиск на ринок у найближчій перспективі.

Ціни на інші дорогоцінні метали у вівторок коливалися від нуля до мінімуму. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 942,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до 20,715 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися, але залишилися у вузькому діапазоні, оскільки трейдери чекали на ключові дані про ділову активність Китаю цього тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до 4,0018 долара за фунт і торгувалися трохи вищими за майже двомісячний мінімум.

Дані PMI Китаю будуть опубліковані у середу і, як очікується, покажуть, що відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді у лютому залишалося неоднозначним.

У той час як сектор послуг, як очікується, продовжуватиме зростати з мінімумів 2022 року, очікується, що виробничий сектор залишиться на території скорочення.