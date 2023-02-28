Американські індекси закрилися невеликим зростанням після розпродажу минулого тижня

Американські акції продемонстрували невелике зростання в понеділок, оскільки інвестори зайнялися пошуком вигідних угод після втрат минулого тижня, найбільшого відсоткового зниження основних показників Волл-стріт у 2023 році, оскільки зберігалася тривога з приводу майбутнього підвищення відсоткових ставок, щоб приборкати високу інфлю.

Усі три основні фондові індекси зросли більш ніж на 1% невдовзі після відкриття торгів, частково через зниження прибутковості казначейських облігацій, і всі три закрилися значно нижче за свої сесійні максимуми.

Акції неухильно втрачали зростання протягом усієї сесії, оскільки прибутковість казначейських облігацій США відійшла від денних мінімумів.

«Слідом за гіршим тижнем року, першою тритижневою смугою програшів для S&P із грудня, трохи зелені - це довгоочікувана зміна, але знову ж таки реальність така, що учасники ринку намагаються визначити, як довго ставки ФРС залишаться високими, і чи на наступному засіданні дійсно буде розглянуто питання про підвищення на 50 базисних пунктів», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху, штат Небраска.

«Це призвело до значної невизначеності, і ми бачили, що за наявності невизначеності може бути продаж і волатильність».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 72,17 пунктів, або 0,22%, до 32 889,09 пунктів, S&P 500 додав 12,2 пунктів, або 0,31%, до 3982,24 пунктів, а Nasdaq Composite додав 7 ,04 пункти, або 0,63%, до 11 466,98 пункту.

Минулого тижня Dow Industrials впав на найбільший тижневий відсоток з вересня, а S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільшого тижневого відсоткового падіння з грудня, оскільки економічні дані та коментарі представників Федеральної резервної системи США посилили очікування, що центральний банк стане більш агресивним у своїх діях щодо підвищення відсоткових ставок.

Економісти британських банків Barclays і NatWest вважають, що ФРС може збільшити темпи підвищення процентних ставок у березні, підвищивши їх на піввідсотка. Morgan Stanley заявив, що більше не очікує скорочення ФРС цього року і очікує повільніших темпів на 25 базисних пунктів, коли центральний банк справді почне знижувати ставки.

Ф'ючерси на фонди ФРС показують, що трейдери оцінюють третє підвищення на 25 базисних пунктів цього року та очікують, що ставки досягнуть піку на рівні 5,4% до вересня.

Глава ФРС Філіп Джефферсон заявив, що він «немає ілюзій» щодо того, що інфляція швидко повернеться до цільового рівня, і він має намір зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику стільки, скільки потрібно.

Дані показали, нові замовлення на основні капітальні товари, вироблені США, зросли у січні більше, ніж очікувалося, тоді як постачання основних товарів відновилися, що свідчить у тому, що ділові витрати на устаткування зросли.

Зниження прибутковості допомогло зростанню акцій на 0,63%, у той час як Tesla підскочила на 5,46% після того, як виробник електромобілів заявив, що його завод у Бранденбурзі неподалік Берліна виробляє 4000 автомобілів на тиждень, що на три тижні раніше за графік, згідно з недавнім виробничим планом.

Акції Seagen Inc зросли на 10,40% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Pfizer веде переговори щодо придбання біотехнологічної фірми. Акції Pfizer упали на 2,32%.

Акції американського залізничного оператора Union Pacific зросли на 10,09% після того, як генеральний директор Ленс Фріц заявив, що йде у відставку. Хедж-фонд Soroban Capital Partners закликав його звільнити.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,69 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,41 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 8 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 71 новий максимум та 102 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 9,89 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,72 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.