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В Україну за останній місяць ввезли максимальний з початку війни обсяг готівкової валюти

18:39 27.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн доларів. Це на 170,5 млн доларів більше, ніж у грудні минулого року (632,9 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані НБУ.

Обсяг ввезеної готівки за грудень став максимальним з лютого 2022 року.

В Україну за останній місяць ввезли максимальний з початку війни обсяг готівкової валюти

 

За даними НБУ, січні з України вивезли 57,4 млн доларів, що на 12,0 млн доларів більше, ніж в грудні.

В Україну за останній місяць ввезли максимальний з початку війни обсяг готівкової валюти
За матеріалами: РБК-Україна
 

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