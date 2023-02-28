В Україну за останній місяць ввезли максимальний з початку війни обсяг готівкової валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн доларів. Це на 170,5 млн доларів більше, ніж у грудні минулого року (632,9 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані НБУ.

Обсяг ввезеної готівки за грудень став максимальним з лютого 2022 року.

За даними НБУ, січні з України вивезли 57,4 млн доларів, що на 12,0 млн доларів більше, ніж в грудні.



