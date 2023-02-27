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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізналися про припинення біткоїн-біржею CoinEx обслуговування клієнтів із США

16:21 27.02.2023 |

Фінанси

 

Криптовалютна біржа CoinEx припинить обслуговувати користувачів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Crypto Slate з посиланням на електронний лист, який надійшов клієнтам платформи.

У цьому повідомленні, зокрема, йдеться:

«Нам шкода, що через нормативні вимоги CoinEx більше не може надавати послуги громадянам або резидентам США».

Платформа закликала користувачів зі Сполучених Штатів вивести свої активи до 24 квітня і повідомила, що після цього часу вона «поступово заблокує відповідні облікові записи».

Ідентифікувати американських клієнтів біржа буде за їхніми IP-адресами.

Раніше генеральна прокурорка Нью-Йорку Летиція Джеймс подала позов проти CoinEx, звинувативши компанію у провадженні діяльності на території штату без ліцензії.


ЗМІ дізналися про припинення біткоїн-біржею CoinEx обслуговування клієнтів із США

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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