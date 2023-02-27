Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За два роки банки видали бізнесу пільгових кредитів на 178 мільярдів

15:45 27.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Минулого тижня понад 2400 підприємців отримали кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 6,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом із початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 57 тисяч кредитів на 177,9 млрд грн.

Найбільше підприємці надавали перевагу антикризовим кредитам - 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 48,2 млрд грн.

На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,7 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,9 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 26,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%), а також промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та Київ.

У програмі беруть участь 45 банків. Найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (24,9 тис), "Ощадбанк" (8,3 тис) та "Райффайзен Банк" (5,3 тис).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6110
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1597  0,02 0,06 39,8300  0,04 0,11
EUR 40,9555  0,18 0,44 41,8835  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес