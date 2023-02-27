За два роки банки видали бізнесу пільгових кредитів на 178 мільярдів

Минулого тижня понад 2400 підприємців отримали кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 6,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом із початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 57 тисяч кредитів на 177,9 млрд грн.

Найбільше підприємці надавали перевагу антикризовим кредитам - 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 48,2 млрд грн.

На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,7 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,9 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 26,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%), а також промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та Київ.

У програмі беруть участь 45 банків. Найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (24,9 тис), "Ощадбанк" (8,3 тис) та "Райффайзен Банк" (5,3 тис).