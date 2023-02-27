Європейські акції зростають; позитивний початок тижня напередодні даних щодо інфляції

Європейські фондові ринки в понеділок торгувалися з підвищенням, розпочавши новий тиждень на позитивній ноті, оскільки інвестори чекають на дані щодо регіональної інфляції, щоб отримати уявлення про короткострокову траєкторію відсоткових ставок.

О 03:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 1,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,7%.

Європейські фондові індекси різко впали минулого тижня слідуючи негативним курсом за Волл-стріт після того, як дані показали, що вагомий для ФРС індикатор інфляції зріс більше, ніж очікувалося, у січні, надавши центральному банку США більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Інфляція також буде ключовим питанням у Європі цього тижня, оскільки попередні дані за лютий із Німеччини, Франції та Іспанії мають бути опубліковані у вівторок та середу, а у четвер будуть опубліковані термінові дані по всій зоні євро.

Багато хто очікує ще одного підвищення ставки на 50 базисних пунктів на майбутньому засіданні Європейського центрального банку в середині березня, але те, що буде, неясно, тому дані цього тижня уважно відстежуватимуться.

Ринки зараз очікують на підвищення ще на 75 базисних пунктів в єврозоні до кінця літа.

В інших країнах інвестори також стежитимуть за зростанням напруженості у відносинах між США та Китаєм після того, як Вашингтон попередив Пекін про серйозні наслідки, якщо він надасть зброю для підтримки російського вторгнення в Україну.

Повернувшись до Європи, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак збирається зустрітися з головою Європейського союзу Урсулою фон дер Ляйєн пізніше на сесії, щоб завершити нову угоду щодо торгових угод Північної Ірландії після виходу Великобританії із союзу.

У корпоративному секторі акції Associated British Foods зросли на 2,2% після того, як власник дисконтного рітейлера Primark заявив, що тепер очікує зростання продажів більш ніж на одну п'яту в першому півріччі, оскільки несподівано високий попит з боку клієнтів, які шукають знижки, допоміг компенсувати підвищені витрати.

Акції Bunzl зросли на 2,4% після того, як британська дистриб'юторська компанія повідомила про значне зростання виручки та прибутку у 2022 році, а також збільшення дивідендів на 10%.