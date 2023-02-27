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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів

15:52 27.02.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок після зміцнення минулого тижня на сигналах збереження високої інфляції в країні.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13% у ході торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Пара євро/долар за даними на 14:45 EET торгується на рівні $1,0559 порівняно з $1,0547 на закриття ринку у п'ятницю.

Курс фунта на цей час піднявся до $1,1986 з $1,1942 напередодні.

Згідно з опублікованими 24 лютого даними, індекс споживчих цін (індекс PCE) у США у січні збільшився на 0,6% щодо попереднього місяця (максимальний приріст за півроку), а у річному обчисленні підвищився на 5,4%. Темпи зростання прискорилися порівняно з груднем, коли вони становили 0,2% та 5,3% відповідно.

Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, збільшився на 0,6% за місяць (у грудні - на 0,4%). У річному обчисленні зростання індикатора, який уважно відстежує Федеральна резервна система в оцінці ризиків інфляції, прискорилося до 4,7% проти 4,6% у грудні.

Експерти вважають, що збереження високої інфляції в Штатах вимагатиме подальшого підйому базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Крім того, американському ЦП, ймовірно, доведеться утримувати високу ставку протягом більш тривалого часу, ніж очікувалося.

Статдані з єврозони, які будуть оприлюднені у четвер, як очікується, покажуть деяке послаблення інфляції у регіоні у лютому. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів зростання споживчих цін у єврозоні цього місяця до 8,2% у річному вираженні з 8,6% у січні.

Вартість американської валюти щодо єни опустилася під час торгів до 136,28 єни проти 136,46 єни за підсумками попередньої сесії.

Кадзуо Уеда, офіційно висунутий урядом на посаду голови Банку Японії, заявив у понеділок, що вигоди від м'якої грошово-кредитної політики більше, ніж втрат, повідомляє MarketWatch. Він очікує, що інфляція впаде нижче за цільовий рівень центрального банку в 2% пізніше цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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