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АНАЛІТИКА

Чистий продаж валюти Нацбанком минулого тижня скоротився до $595 мільйонів

07:49 27.02.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня знизився до $595,5 млн з $655,7 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, з 20 по 24 лютого 2023 року він придбав $9,7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $605,2 млн порівняно з $660,6 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 17 копійок - близько 39,65 грн/$1. Востаннє так дешево долар коштував нетривалий час наприкінці жовтня минулого року, а раніше - на початку серпня.

Всього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $54,4 млн, тоді як продав $5,46 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем - до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, а в січні збільшилися ще на 5% - до $29,9 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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